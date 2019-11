Un personaggio maschile della popolare telenovela Una vita, si caccerà in una bruttissima situazione nei nuovi episodi italiani. Inigo Barbosa (Xoan Forneas) si lascerà coinvolgere da numerose scommesse clandestine riguardanti dei combattimenti di boxe, ottenendo dei grandi benefici. Il cioccolatiere purtroppo deluderà profondamente Leonor Hidalgo (Alba Brunet). Quest’ultima dopo aver scoperto finalmente il motivo per cui il suo fidanzato è più freddo nei suoi confronti, non esiterà a metterlo alle strette.

La giovane scrittrice non accetterà le giustificazioni del suo amato, decidendo addirittura di non volerlo più avere al suo fianco per le menzogne che le ha raccontato.

Inigo coinvolto in delle scommesse clandestine, i sospetti della Hidalgo e di Flora

Nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo italiano nelle prossime settimane, Inigo all'insaputa della fidanzata Leonor e della sorella Flora inizierà a fare delle scommesse clandestine.

Tutto comincerà quando il cioccolatiere si interesserà a dei combattimenti di boxe, grazie a Liberto che lo condurrà in una palestra in cui si è appena iscritto. Il Barbosa affascinato dal nuovo sport, approfitterà dell’occasione per guadagnare del denaro, ma purtroppo finirà per trascurare la sua attività facendo sospettare Leonor e Flora. Le due donne si porranno qualche domanda, non appena Inigo le sorprenderà con dei regali costosi, che non avrebbe mai potuto acquistare prima.

La situazione peggiorerà ulteriormente, quando la pasticciera troverà nel bancone de La Deliciosa un portagioielli contenente parecchie banconote. La figlia di Rosina messa in guardia dalla Barbosa inizierà a pedinare il suo fidanzato, mentre il diretto interessato le farà credere di avere l’ennesimo appuntamento di lavoro.

Leonor delusa, il Barbosa chiede aiuto a Liberto

L’intento della scrittrice ovviamente sarà quello di riuscire a scoprire cosa nasconde Inigo.

Con questo stratagemma, la figlia della Rubio verrà a conoscenza che la sua nuova fiamma tutti i giorni frequenta un circolo sportivo, con l’obiettivo di mettere in tasca qualche soldo. La Hidalgo spiazzata dall'atteggiamento del suo promesso sposo, oltre a schiaffeggiarlo gli farà presente di non volerlo più come fidanzato, per averle fatto ricordare un episodio del suo passato abbastanza sofferente.

In particolare Leonor ripenserà a quanto accaduto nella sua famiglia nel corso della prima stagione della soap opera, ovvero a quando il suo defunto padre Maximiliano ebbe vari debiti a causa del vizio del gioco. Per tale motivo, la scrittrice avrà il timore che il suo fidanzato possa ritrovarsi in una situazione critica. Inigo ovviamente non avrà nessuna intenzione di perdere la sua amata, infatti per riuscire nella difficile impresa chiederà subito aiuto al suo amico Liberto.