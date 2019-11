Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le trame della prossima settimana de Il Segreto, la celebre soap opera spagnola che avremo modo di vedere in onda su Canale 5 dal 9 al 16 novembre in prima visione assoluta. Occhi puntati in primis sul post esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando e Maria Elena dove, quest'ultima, ha trovato la morte. Tra i feriti vi è anche Maria, la quale soltanto in questi nuovi appuntamenti con la soap scoprirà che l'esplosione è stata più grave del previsto e che addirittura resterà paralizzata per il resto della sua vita.

Il Segreto, anticipazioni puntate 9-16 novembre: Francisca deve dare a Maria la triste notizia

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Segreto dal 9 novembre in poi rivelano che l'esplosione al banchetto nuziale ha avuto delle conseguenze a dir poco funeste su tutta la comunità di Puente Viejo.

Non soltanto la morte di Maria Elena, ma anche delle conseguenze a dir poco tragiche per altri abitanti del paese, tra cui Matias che rischia di perdere un occhio e Maria che continua a lottare tra la vita e la morte.

Dopo il funerale di Maria Elena, vedremo che Fernando si precipiterà al capezzale della sua ex fidanzata Maria, sentendosi quasi in colpa per quello che è successo. La accudisce con tanto amore e vuole essere presente nel momento in cui la donna si risveglierà dopo il grande spavento.

E, piano piano, la bella Maria riuscirà a prendere conoscenza anche se non sa che l'attende una notizia a dir poco drammatica.

Possiamo anticiparvi, infatti, che in questi nuovi appuntamenti con Il Segreto in onda su Canale 5 vedremo che Francisca, con un nodo alla fola, dovrà dire a Maria che dopo quella terribile esplosione non potrà più camminare sulle sue stesse gambe. La donna, infatti, è rimasta paralizzata e questa sarà una vera e propria batosta per lei.

Elsa scopre che le resta molto poco da vivere e decide di confessarlo ad Isaac

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto che saranno trasmesse fino al 16 novembre rivelano che i riflettori saranno puntati anche su Elsa, la quale deve fare i conti con la terribile malattia che l'ha colpita. Vedremo infatti che la donna, in lacrime, deciderà di confessare ad Isaac che le sue condizioni di salute non sono per nulla buone e che non promettono bene.

Elsa, infatti, ha scoperto che le resta ben poco da vivere e per questo matura anche la decisione di andare via da Puente Viejo in maniera definitiva. Guerrero, pur essendo rimasto sotto choc per la notizia, cercherà in tutti i modi di consolare Elsa e di spronarla a non mollare fino alla fine.