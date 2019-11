Per i fan della fiction Un passo dal cielo 5 è giunto il momento dell'attesissimo finale di stagione. Il prossimo giovedì 14 novembre andrà in onda in prime time su Rai 1 il decimo e ultimo episodio di questa quinta stagione che ha riscosso un buon successo dal punto di vista degli ascolti.

Il finale, quasi sicuramente, non deluderà le aspettative dei tantissimi fan che hanno seguito le vicende di Francesco Neri, curiosi a questo punto di scoprire anche quella che sarà la sua decisione dal punto di vista sentimentale, dato che è stato alle prese con il tormentato rapporto con la bella Emma, interpretata dall'attrice Pilar Fogliati.

Le anticipazioni della decima e ultima puntata di Un passo dal cielo 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sul decimo e ultimo episodio di Un passo dal cielo 5 dal titolo 'Il figlio', rivelano che Vincenzo Nappi e Francesco Neri torneranno dal viaggio che hanno fatto entrambi in Germania, alla ricerca delle verità che da tanto tempo stavano cercando.

Però, che le conseguenze di questo viaggio possano essere a dir poco particolari per i due uomini, non solo sul piano lavorativo, ma anche riguardo alla loro vita di tutti i giorni.

I due, infatti, una volta tornati a San Candido, dovranno fare i conti anche con tutto quello che è rimasto in sospeso nelle loro vite prima del viaggio in terra tedesca.

In particolare, le anticipazioni di Un passo dal cielo 5 di giovedì 14 novembre rivelano che per Francesco arriverà il momento di capire che cosa fare dal punto di vista sentimentale e quindi dovrà rendersi conto di cosa prova realmente nei confronti di Emma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Occhi puntati anche su Vincenzo, il quale in questo episodio finale della fiction dovrà scegliere se stare con Eva, mamma di sua figlia Carmela, oppure se iniziare una nuova storia d'amore con Valeria.

I fan sperano di vedere la sesta stagione di Un passo dal cielo

Insomma, si profila un finale imperdibile che potrebbe riservare un bel po' di colpi di scena agli oltre quattro milioni di spettatori, che in queste settimane hanno seguito con interessa la fiction con Daniele Liotti, al punto da renderla il programma più visto del prime time della televisione generalista del giovedì sera.

E proprio fra i telespettatori, a pochi giorni dalla messa in onda dell'ultimo episodio su Rai 1, in molti si chiedono se sarà prodotta o meno una sesta stagione di questa serie televisiva. Al momento, però, da parte della televisione di Stato non ci sono ancora conferme su quello che succederà in futuro. Quindi non è ancora noto se ci sarà una nuova stagione, oppure se la fiction è destinata a terminare dopo questo quinto ciclo di episodi, appunto con la puntata conclusiva di giovedì 14 novembre.