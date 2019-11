Da qualche giorno a questa parte Federica Spano e Pago sono finiti al centro del Gossip. A fare chiarezza sul rapporto che la lega all’ex protagonista di Temptation Island Vip, è intervenuta direttamente l’ex tentatrice del reality.

Da qualche settimana, vista l’assidua frequentazione, i fan hanno pensato che tra i due vi fosse del tenero. La vicinanza tra l’ex di Serena Enardu e Federica ha colto tutti di sorpresa.

All’interno del villaggio dei ragazzi, infatti, Pago si era avvicinato a Valentina Galli e non alla Spano. Il fatto che i due passino molto tempo insieme, però, potrebbero essere solo un caso. Non è detto che tra i due ci si per forza qualcosa di particolare in corso.

Federica Spano nega il flirt con Pago

In ordine di tempo, i due hanno pubblicato alcuni scatti insieme proprio qualche giorno fa. Prima l’ex tentatrice ha accompagnato il cantautore a fare un nuovo tatuaggio, poi i due sono rimasti a cena insieme con le rispettive famiglie.

Dopo aver aperto alle domande dei fan, Federica si è vista domandare da un utente: “Cosa c’è tra voi?” A quel punto la diretta interessata, senza troppi giri di parole, ha detto: “Tra me e Pago, solo una bella amicizia”. Al momento pare che tra i due ci sia solo un rapporto amichevole, niente di più. Pago e Federica passano molto tempo insieme solo perché sono entrambi di Roma. Va detto che mentre la Spano ha negato fin da subito il flirt con l’ex protagonista del docu-reality, il cantautore ha scelto la via del silenzio.

Tuttavia Pago qualche settimana fa, dopo essere stato ripreso in un noto locale di Milano, aveva ammesso di non volere nessuna ragazza al suo fianco per il momento.

Serena e Alessandro: presto potrebbero uscire allo scoperto

Mentre Pago pare non aver ancora voltato pagina dopo la cocente delusione, Serena Enardu potrebbe fare dei passi importanti con il suo tentatore. Nella giornata di domenica Alessandro Graziani, mentre tornava da una trasferta in Sicilia, ha deciso di aprire alle domande dei fan.

Sebbene il giovane abbia risposto a tutti, ha deciso di mettere un veto su quelle che riguardavano il rapporto con Serena.

Tuttavia, a chi ha confessato di essere felice se tra i due ci fosse stato un proseguo, Alessandro ha risposto: “Tempo al tempo”. A cosa si riferiscono le parole del giovane al momento non è dato saperlo. In molti sono pronti a giurare che presto i due usciranno allo scoperto, ma dai due diretti interessati, per ora, tutto tace.

Ricordiamo che, come Pago, anche la 44enne sarda in una recente intervista ha dichiarato di essere stata molto male per la fine della sua storia.

Addirittura la Enardu ha riferito di essere andata in cura da una psicologa per superare il momento difficile che sta affrontando.