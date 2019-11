Le trame de Il Segreto, relative alle prossime puntate italiane si soffermano su Elsa Laguna e Isaac Guerrero. In particolare, la figlia di Amancio riuscirà finalmente a smascherare Antolina Ramos grazie ad un piano organizzato con il falegname.

Il Segreto: Antolina salva la vita di Elsa

La scoperta delle macchinazioni di Antolina saranno al centro delle prossime settimane di programmazione su Canale 5.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Elsa e Isaac riusciranno a smascherare la furba biondina. Tutto inizierà esattamente quando la donna restituirà al marito i soldi che gli aveva rubato dopo essere tornata all'improvviso a Puente Viejo. Dopodiché la Ramos chiederà a Marcela e Matias (Ivan Montes) di essere ospitata alla locanda, dimostrandosi di essere pentita di tutti i peccati commessi.

Ben presto i telespettatori italiani scopriranno che la furba biondina vuole liberarsi della Laguna, nonostante le abbia permesso di sottoporsi ad un'operazione chirurgica al cuore.

Purtroppo la figlia di Amancio accuserà dei malori dopo l'intervento, tanto che il dottor Zabaleta le prescriverà delle gocce per sedare le improvvise crisi respiratorie. Un pomeriggio, l'amata del Guerrero accuserà un malore, tanto che Antolina (Maria Lima) invece di lasciarla morire penserà bene di somministrarle il medicinale salva vita.

Il piano di Isaac per smascherare la moglie

Stando agli spoiler de Il Segreto, si evince che Isaac accetterà che la moglie torni a vivere sotto il loro stesso tetto dove con la Laguna metterà in moto un piano per farla uscire allo scoperto.

In particolare, il Guerrero fingerà di doversi assentare per un lavoro, mentre Elsa (Alejandra Meco) fingerà di avere un nuovo problema di salute. In questo frangente, Antolina cambierà radicalmente atteggiamento, tanto da non somministrarle le gocce, certa che la Laguna esali il più velocemente possibile l'ultimo respiro.

La Ramos confessa i suoi peccati davanti alla Laguna

Nel dettaglio la Ramos confesserà alla Laguna di essere stata la complice di Jesus nell'attentato al suo matrimonio.

Inoltre, sottolineerà di essere la responsabile della morte di suo padre Amancio e di essersi fatta mettere incinta da uno sconosciuto. Non contenta, dichiarerà di essersi procurata l'aborto una volta capito che la creatura che portava in grembo era affetta da una malattia genetica. Infine, le rammenterà che si era accordata con Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) per truffarla in quanto voleva annientarla una volta per tutte.

Peccato che tutto questo le si ritorcerà contro in quanto Marcela, Isaac e Don Berengario metteranno definitivamente la furba biondina con le spalle al muro dopo aver udito le sue atroci confessioni in una stanza accanto.