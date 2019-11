Il Paradiso delle signore continua ad emozionare i suoi fedeli telespettatori con le sue storie ricche di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Rai 1 dal 18 al 22 novembre, rivelano che Marta e Vittorio saranno al settimo cielo per l'arrivo di un figlio ed annunceranno la lieta notizia al Paradiso.

Intanto, Riccardo sarà distrutto per la partenza di Nicoletta mentre Agnese comincerà a conoscere meglio Armando. Infine, Ludovica penserà bene di sfruttare la lontananza della Cattaneo per cercare di conquistare il cuore del giovane Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, Riccardo distrutto per la partenza di Nicoletta

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 novembre, rivelano che Riccardo in seguito alla partenza di Nicoletta non farà ritorno a casa. Adelaide scoperta l'assenza del nipote, si preoccuperò molto per lui, ma Cosimo riuscirà a rassicurarla e la informerà che il giovane si trova al circolo. Il Guarnieri junior si ubriacherà e si scaglierà contro la povera Angela, la quale non vorrà versargli dell'altro liquore visto come è ridotto.

Nel frattempo, Silvia soffrirà molto per l'assenza di sua figlia e Luciano cercherà un modo per consolarla. Tuttavia, una lettera di Federico, riuscirà a renderla un po' più serena. Il ragazzo, infatti, annuncerà alla famiglia che sarà a casa per Natale grazie alla licenza che le è stata concessa. Al Paradiso cominceranno le selezioni per assumere una nuova Venere al posto di Nicoletta. A tal proposito, Agnese prenderà la palla al balzo e consiglierà a Maria di prendere parte ai provini.

Intanto, Riccardo sarà distrutto per la mancanza di Nicoletta e mediterà un gesto estremo. Il giovane proverà a contattarla, ma poi spossato dalla disperazione, si recherà da Vittorio e Marta per cercare il loro conforto.

Ludovica vuole riconquistare Riccardo

Rocco avrà una sua precisa idea sul ruolo che le donne dovrebbero avere nella società, ma sua zia Agnese, lo spronerà ad allargare i suoi orizzonti circa le donne che lavorano.

Intanto, Armando continuerà a cercare di far capire al ragazzo che deve studiare per potersi migliorare. Al Paradiso, Maria e Patrizia Vega si contenderanno il posto di Venere che è rimasto libero in seguito alla partenza di Nicoletta.

Nel frattempo, Cosimo cercherà di aiutare Riccardo a superare il grande dolore scaturito dall'aver perso la donna che ama e a tal proposito organizzerà un pranzo al Circolo.

Il giovane accetterà l'invito e coglierà l'occasione per scusarsi con Angela per come si era comportato la sera prima, in quanto capirà che la cameriera ha agito per il suo bene.

Poco dopo, Marta e Vittorio ceneranno a lume di candela, ma verranno interrotti da Riccardo, il quale si recherà da loro per sapere se davvero presto sarà zio. Nel frattempo, Luciano e Silvia proveranno a trovare un nuovo equilibrio nella loro vita matrimoniale.

Riccardo non riuscirà a superare il dolore che prova e così deciderà di passare qualche giorno in Liguria. Adelaide e Umberto continueranno a tessere i fili della loro rete per impossessarsi del grande patrimonio delle Brancia. Intanto, Ludovica, cercherà di approfittare dell'assenza di Nicoletta per riconquistare Riccardo.

Marta e Vittorio annunciano che saranno genitori

Marta e Vittorio Conti daranno ad Umberto e Adelaide una splendida notizia: Marta aspetta un bambino. Poco dopo, i due annunceranno la propria dolce attesa anche al "Paradiso".

Intanto, per una coincidenza, Agnese e Armando si troveranno a prendere parte ad una cena a casa Cattaneo. I due, grazie a questa cena, inizieranno ad approfondire la loro conoscenza. Marta e Vittorio si sveglieranno con la consapevolezza che il nuovo giorno sarà molto promettente. A casa Amato, Agnese parlerà della bella serata trascorsa a casa Cattaneo e Rocco e Salvatore capiranno dai racconti della loro parente che alla cena era presente anche Armando. I due giovani inizieranno ad essere gelosi del capo magazziniere, in quanto temeranno che possa rubare loro le attenzioni di Agnese e così la tempesteranno di domande. Più tardi, in caffetteria, Rocco, Salvatore ed Agnese riprenderanno il discorso e Marcello presente, si divertirà a vedere il loro siparietto.

Nel frattempo, Angela al Circolo troverà una lettera di Riccardo nella quale esprime tutta la sua disperazione per non essere riuscito a fuggire con Nicoletta. Intanto Vittorio annuncerà di aver deciso di proiettare il film pubblicitario proprio al "Paradiso".

Vittorio scopre un segreto della nuova Venere

La sfida tra Patrizia Vega e Maria per aggiudicarsi il posto di Venere verrà vinta dalla Vega mentre Maria delusa per non essere stata assunta cercherà consolazione in Rocco, Armando e Agnese. Questi ultimi entreranno sempre più in sintonia. Nel frattempo, Angela dovrà decidere se consegnare o meno la lettera che ha trovato. Cosa farà la giovane cameriera? Poco dopo, Vittorio scoprirà un segreto riguardante la nuova Venere e poiché la giovane avrà qualcosa da nascondere, prenderà una decisione inaspettata.

Nel frattempo, Marcello in Caffetteria si ritroverà a rispondere al telefono e finirà per scambiare due parole con Federico, il quale stava cercando Roberta. Al Paradiso saranno tutti entusiasti per la proiezione del filmato pubblicitario, tranne Riccardo, il quale soffrirà ancora di più nel vedere il filmato in cui sono presenti Cesare, Nicoletta e la piccola Margherita. Il Guarnier junior verrà investito dalla rabbia e finirà per compiere un gesto che coinvolgerà Angela.