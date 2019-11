Nuovo spazio dedicato alle novità con Il Segreto, la soap opera protagonista dei pomeriggi di Mediaset. Le trame delle prossime puntate italiane in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, il quale metterà in moto un piano per depistare le indagini di Irene e Raimundo. Nel dettaglio, il figlio di Olmo farà in modo che Esteban Frailes venga accusato delle morti di Adela Arellano e Maria Elena.

Il Segreto: Irene e Raimundo indagano su Fernando

Le macchinazioni di Fernando (Carlos Serrano) saranno al centro dei prossimi appuntamenti italiani dello sceneggiato.

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la morte di Adela segnerà l'inizio di un'intriga story-line. Carmelo, sconvolto, deciderà di vendicarsi ad ogni costo della moglie. In particolare, il sindaco crederà che dietro il terribile incidente, ci sia lo zampino di Francisca. Peccato che l'alleanza tra Irene e Raimundo porti alla luce un'altra verità. I due, all'inizio, metteranno in dubbio la buona fede del Mesia, poi la Campuzano scoprirà che i suoi amici avevano avuto diversi scontro con Esteban, il sindaco di Belmonte.

La giornalista, infatti, apprenderà che Frailes aveva accusato l'Arellano di impartire insegnamenti troppo anarchici, che l'avevano messa nei guai con la scuola. Poi grazie all'intervento di Leal era riuscita a far decadere tutte le accuse a suo carico. Infatti aveva informato la stampa che Esteban aveva avuto delle storie extraconiugali, con tanto di prole illegittima. Per questo motivo, Irene comincerà a credere che il sindaco di Belmonte sia il responsabile del decesso dell'amica, tanto da farne parola con l'Ulloa e la Montenegro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Carmelo ferito da Esteban

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Fernando metterà in atto un diabolico piano ai danni di Carmelo (Raul Pena). In particolare, il Mesia, venuto a sapere dei sospetti di Raimundo, rivelerà a Leal che il sindaco di Belmonte ha causato la morte di Adela, tanto da organizzare un loro incontro in un luogo poco lontano da Puente Viejo. Purtroppo durante lo scontro, Frailes sparerà un colpo a brucia pelo al sindaco, prima che possa proferire parola. In seguito, il figlio di Olmo ucciderà Esteban, per poi prestare soccorso all'amico di Severo (Chico Garcia).

Se quest'ultimo sarà trasportato in ospedale a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il presunto assassino dell'Arellano sarà dichiarato morto dagli inquirenti.

Frailes accusato della morte di Adela e Maria Elena

A tal proposito, le guardie civili troveranno una lettera, scritta precedentemente da Fernando, all'interno della giacca dell'uomo dove dichiarerà di essere il responsabile della morte di Maria Elena e della maestra. Una confessione che non sarà creduta da Mauricio e Francisca (Maria Bouzas), mentre Raimundo (Ramon Ibarra) e i coniugi Santacruz vorranno aspettare il risveglio di Carmelo per paragonare la sua versione dei fatti con quella del Mesia.

Una situazione che diventerà sempre più incandescente, dove apparirà sempre più certa la colpevolezza del diabolico ex marito di Maria nei decessi della Casado de Brey e di Adela.