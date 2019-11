Domenica 1° dicembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. La puntata del contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1 avrà una durata minore: il primo "blocco" di trasmissione andrà in onda dalle ore 14:00 alle ore 15:45; da quest'ora e fino alle 17:00 Mara Venier cederà la linea al TG1, che seguirà in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo in cui San Francesco D'Assisi ha realizzato il primo Presepio. Domenica In ritornerà in onda dalle 17:00 alle 17:25 circa, quando Mara Venier cederà come di consueto la linea a Francesca Fialdini per il suo 'A Ruota Libera' .

Il programma condotto da "Zia Mara" , che ogni settimana batte in ascolti tutti i programmi della concorrenza, può vantare tra gli ospiti di questa settimana Paolo Bonolis, conduttore amatissimo di Mediaset.

Paolo Bonolis parlerà del suo libro 'Perché parlavo da solo'

Nel corso dell'intervista con Mara Venier, Paolo Bonolis parlerà del suo libro "Perché parlavo da solo", uscito lo scorso 1 ottobre. Nel libro Bonolis ha deciso di raccontare la sua vita privata e la sua famiglia, come lui stesso affermò nel corso di una intervista rilasciata a Verissimo [VIDEO].

Ma nel corso dell'intervista a Domenica In, il conduttore parlerà anche dei prossimi impegni televisivi: Bonolis sarà infatti nella giuria della finale di 'Sanremo Giovani', in onda su Rai 1 il prossimo 19 dicembre. Bonolis ripercorrerà poi anche la sua carriera, costellata da grandissimi successi. L'intervista a Paolo Bonolis dovrebbe aprire la puntata di Domenica In, andando dunque in onda dalle 14:00 circa.

Domenica In, gli altri ospiti

Ma nel corso della prossima puntata di Domenica In l'intervista a Paolo Bonolis non sarà l'unica intervista che terrà Mara Venier; nel primo blocco di trasmissione è prevista anche la partecipazione di Gianna Nannini, che si esibirà in alcuni dei suoi più celebri successi e poi presenterà il suo nuovo singolo "La Differenza", inserito nell'omonimo album uscito lo scorso 15 novembre.

Nel corso dell'intervista, inoltre, la rocker toscana parlerà anche del tour europeo che la vedrà impegnata nel corso del 2020. Prevista poi anche una intervista al giornalista Aldo Cazzullo, che parlerà del suo ultimo libro "Peccati Immortali". Nel secondo blocco di trasmissione, invece, Mara Venier terrà uno spazio di approfondimento dedicato a Papa Francesco: ospiti, di questo spazio, lo stesso Aldo Cazzullo, Don Mario Pieracci e il giornalista e conduttore de 'La vita in diretta' Alberto Matano.

'Domenica In' sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play', dal quale è possibile anche vedere spezzoni delle puntate delle scorse settimane.