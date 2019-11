Venerdì 29 novembre, è partito Vent'anni che siamo italiani, programma di Rai 1 condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio. Tanti ospiti si sono esibiti con varie performance per festeggiare la musica italiana, conosciuta da sempre nel mondo. Un appuntamento speciale che ha accolto e unito tanti artisti, tra cui Umberto Tozzi, Raf, Gianna Nannini, Mika, il comico Giorgio Panariello e l'attore Claudio Amendola. Le polemiche sul web, però, non sono mancate e i telespettatori hanno puntato il dito contro Gigi D'Alessio per uno scivolone in diretta riguardante Amanda Lear.

Gigi D'Alessio, battuta infelice sulla Lear: i commenti di Twitter

Durante la puntata dello show di Rai1, Gigi D'Alessio ha voluto fare una gag assieme alla conduttrice Vanessa Incontrada e Claudio Amendola. Il cantante napoletano doveva suonare una canzone rifatta da Amanda Lear e Frank Sinatra. A quel punto, Gigi ha provato a rompere la tensione con una battuta, dichiarando: "Faccio quella di Sinatra perché Amanda non me la sento". Poi, l'artista ha tirato in ballo Casablanca, città nota per le operazioni di cambiamento di s***o e ha affermato: "Allora, faccio quella di Amanda".

Insomma, ormai la frittata era stata fatta e i telespettatori se ne sono accorti. "Battutaccia di Gigi su Amanda Lear" ha scritto un utente stizzito. "Brutta la battuta su Amanda Lear" ha commentato un altro. "Cambio ora su Rai 1 e sento una battuta sul cambio s***o e Amanda Lear" ha precisato un telespettatore indignato. Insomma, a quanto pare si è già aperta una polemica sul web, nonostante lo show sia soltanto alla prima puntata.

Gigi e Vanessa Incontrada, gaffe su un tempo verbale

Oltre alla gaffe su Amanda Lear, Gigi D'Alessio ha fatto qualche scivolone sul verbo "googlare", cioè cercare tramite il noto motore di ricerca Google.

Il cantautore partenopeo ha chiesto a Vanessa Incontrada: "Tu googli?". La risposta della Incontrada è stata: "Sì, io googlo sempre in tutte le posizioni". Ma il botta e risposta non è terminato qui ed è giunto un exploit davvero fenomenale. Vanessa, infatti, ha avuto qualche difficoltà nel trovare la corretta forma verbale da usare. "Se vent'anni fa googlassimo, avessimo… fossimo… ma come si dice?" ha dichiarato la conduttrice italo-spagnola, scoppiando in una fragorosa risata. La risposta di Gigi è stata piuttosto ironica: "Ah se c'è una cosa che non devi mai chiedermi, sono i verbi.

Se avrebbero googlato? Se avessimo potuto? Se vent'anni fa avessimo studiato questa è la verità". Insomma, un piccolo siparietto che ha provocato la grande allegria del pubblico che divertito, partecipava attivamente alla coniugazione dei verbi. Dopotutto, anche questa fa parte di una delle tante 'difficoltà' dell'essere italiani.