A Un posto al sole, le prossime vicende vedranno ancora una volta protagonista Diego Giordano. Le trame relative alle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre, rivelano che il giovane continuerà a riflettere su cosa fare circa la proposta di Aldo Leone e ciò genererà delle tensioni con Patrizio.

Intanto, il primogenito di Raffaele farà un incontro inaspettato che lo turberà non poco, mentre Alberto inizierà a sentirsi seriamente in pericolo. Infine, Clara sarà sempre più impaurita e sofferente e non riuscirà a decidere se denunciare o meno il Palladini.

Un posto al sole, tensione tra Diego e Patrizio

Le trame Un posto al sole dal 9 al 13 dicembre, rivelano che l'incontro con Aldo Leone genererà delle tensioni tra Diego e Patrizio. Quest'ultimo è preoccupato per le scelte che sta compiendo il fratello. Nel frattempo, Michele e Silvia faranno molta fatica a gestire Otello che è di malumore in seguito all'ennesimo litigio con Teresa. Poco dopo, Andrea tornerà da Londra con un segreto che prima o poi dovrà svelare ad Arianna. Intanto, Serena sarà pronta ad aprire il suo bed and breakfast, dovrà solo inserire le foto sul sito prima di avviare l'attività.

Patrizio proverà a comprendere le ragioni di Diego, mentre Raffaele capirà che i figli gli stanno nascondendo qualcosa.

Nel frattempo, Andrea parlerà con Arianna dei progetti che in mente per il futuro, ma lei non la prenderà bene. Michele e Silvia cercheranno di mostrarsi più accoglienti con Otello, mentre proverà ad iniziare un'alleanza che potrebbe risultare molto proficua. Poco dopo, Filippo e Roberto intraprenderanno una sfida particolare nella quale si troverà coinvolta Serena. Intanto, Angela pur di inchiodare Alberto alle sue responsabilità, intraprenderà un'iniziativa che con ogni probabilità spingerà Clara a parlare. La data dell'udienza di Diego è sempre più vicina mentre Raffaele si renderà conto che Patrizio gli sta davvero nascondendo qualcosa.

Diego fa un incontro inaspettato che lo turba

Alberto inizierà a sentirsi in pericolo mentre Angela insisterà con Clara affinché si decida a denunciare l'imprenditore. Nel frattempo, Diego si preparerà ad andare all'udienza per il patteggiamento deciso a lasciarsi questa brutta storia alle spalle, ma un incontro inaspettato potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. Serena avvierà il B&B, ma subito dopo si preoccuperà molto perché non riceverà prenotazioni.

Diego incontrerà inaspettatamente Irene, la madre del giovane che fu ucciso sotto gli occhi di Rita molti anni prima, proprio nel giorno dell'udienza per il patteggiamento.

L'incontro turberà molto il Giordano. Intanto, Clara, sempre più impaurita e sofferente, dovrà assolutamente decidere se denunciare o meno Alberto. Quest'ultimo, intanto, si mostrerà molto arrogante.