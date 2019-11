Irene Capuano è tornata ad interagire con i suoi fan su Instagram. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, reduce da un intervento di mastoplastica additiva (aumento del volume del seno), ha spiegato di aver preso questa decisione perché fin da piccola non si sentiva bene con se stessa. Purtroppo, come accade per qualsiasi tipo di operazione chirurgica, anche lei ha dovuto fare i conti con qualche dolorino.

Nonostante ciò, ha comunque tranquillizzato i fan, dicendo di sentirsi già in ottima forma.

Ieri, 24 novembre, a causa del maltempo è rimasta a casa, e così l'influencer ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower. A tutti coloro che le hanno chiesto delle sue attuali condizioni fisiche, la giovane ha risposto: "Stavo già una 'bomba' dal secondo giorno. Ho qualche dolore ma è normale". Subito dopo ha aggiunto che in questo periodo deve stare attenta a non fare dei movimenti bruschi, quindi ha raccontato un simpatico aneddoto legato al post-anestesia, dicendo che quando si è risvegliata dall'intervento si è prodotta in alcune gaffe involontarie.

Irene invita i fan a reagire alle delusioni d'amore

Irene Capuano, durante il suo intervento su Instagram, ha voluto anche lanciare un appello a tutte quelle persone che sono alle prese, come lei, con dei problemi legati alla vita sentimentale.

La ventenne romana ha affermato che non esiste una cura vera e propria per dimenticare le vicissitudini amorose, sottolineando che il metodo migliore da seguire è quello di affidarsi allo scorrere del tempo.

Successivamente ha comunque voluto dare un consiglio ai follower: "Basta guardare un pochino dentro noi stesse per capire che possiamo essere di più. Curatevi e brillate sempre".

Infine, tra le varie domande rivolte ad Irene, ce ne sono state alcune riguardanti la fine della sua relazione con Luigi Mastroianni. Nel dettaglio, alcuni utenti di Instagram le hanno chiesto se, guardando al passato, rifarebbe le stesse scelte.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato di non essersi affatto pentita delle sue decisioni, dichiarando: "Ciò che è accaduto nel passato mi ha reso la donna che sono oggi".

Luigi Mastroianni non esclude un ritorno di fiamma con Irene

Sabato scorso Luigi Mastroianni è intervenuto ai microfoni della trasmissione Non Succedera Più, condotta da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio.

Il deejay siciliano ha fatto chiarezza su un ipotetico ritorno di fiamma con Irene Capuano, dicendo: "Può essere, non escludo niente. 'Mai dire mai' è il mio motto di vita".

Durante l'intervista, l'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito categoricamente tutti i flirt che gli sono stati attribuiti in quest'ultimo periodo. Quindi, nel momento in cui la Di Miceli gli ha chiesto un parere sull'intervento chirurgico al quale si è sottoposto l'ex fidanzata, Luigi alquanto infastidito ha risposto: "Non mi va di parlarne".