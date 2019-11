Sabato 23 novembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne riguardante il Trono Over nella quale, secondo le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', ne sono successe di tutti i colori. In primis, si viene a sapere che Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono detti addio per l'ennesima volta. Sembra che, dopo un tira e molla infinito, l'amore tra i due sia giunto al capolinea, non senza sofferenza da parte di entrambi, che si sono lasciati andare alle lacrime nello studio di Maria De Filippi.

Altro clima per Gemma Galgani, la quale sta continuando la sua frequentazione con Juan Luis e con il quale le cose stanno procedendo per il meglio. Armando invece, darà vita ad una discussione con Valentina F., rivelando un particolare piccante riguardante un loro incontro.

Trono Over, anticipazioni: Ida e Riccardo si sono nuovamente lasciati

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne dello scorso 23 novembre si è tornati nuovamente a parlare della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due già nelle scorse puntate avevano mostrato tutta la loro difficoltà nel superare le incomprensioni del passato. Dalle anticipazioni, sembra che i problemi per i due siano insormontabili e anche nel nuovo appuntamento sono continuate le accuse e le recriminazioni. La dama bresciana era già in lacrime ancor prima di entrare in studio, tanto che la conduttrice l'ha dovuta chiamare per ben due volte.

Anche Riccardo non sarà da meno e si lascerà andare ad un pianto al centro dello studio, dove ammetterà che la loro relazione non può avere futuro. Alla domanda diretta posta da Maria De Filippi, entrambi hanno quindi ammesso di essersi detti addio definitivamente.

Spoiler registrazione del 23 novembre: Armando e le rivelazioni piccanti su Valentina F.

L'amore tra la Platano e Guarnieri sembra quindi giunto al capolinea, nonostante il tarantino sia andato a Brescia nei giorni scorsi per tentare di ricucire un rapporto già in crisi.

Le cose tra lui e Ida non sono decollate, tanto che il cavaliere ha ammesso di non essere riuscito ad avere rapporti intimi con lei. Dopo la lunga parentesi dedicata a Ida e Riccardo, si è passati a parlare di Armando, il quale si sta frequentando con Veronica, con la quale però non è ancora scattato un bacio. Interviene nella discussione anche Valentina F. e sarà a questo punto che Armando lancerà uno scoop, dicendo di averla vista baciarsi fuori dagli studi televisivi con Simone.

La donna negherà il fatto e a questo punto Incarnato farà un'altra clamorosa rivelazione, dicendo davanti a tutti di essere andato a letto con lei nell'unica volta in cui sono usciti insieme. Tra Samuel e Anna, le cose non sembrano proseguire per il meglio tanto che, il cavaliere in puntata, deciderà di interrompere la conoscenza con la dama.

In attesa di vedere in onda quanto avvenuto nella registrazione dello scorso 23 novembre, ricordiamo che il dating-show di Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.