Nelle ultime ore Irene Capuano è intervenuta ai microfoni di Radio Radio al programma Non succederà più. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne non si è sottratta alle domande riguardanti la sua attuale situazione sentimentale. Al contrario l'ex fidanzata di Luigi Mastroianni ha aperto ad un ritorno di fiamma.

Dopo le voci dei rumors in merito ad un ipotetica crisi, il deejay siciliano aveva confermato la rottura con Irene.

Nonostante tra i due ex protagonisti del Trono Classico sia arrivata la parola fine, i due in questi giorni hanno continuato a spendere delle belle parole l'uno per l'altro.

Irene Capuano è tornata a parlare dei motivi che hanno portato all'interruzione della liaison con Mastroianni. L'ex corteggiatrice di Genzano ha ribadito a Giada Di Miceli che tra loro non c'è stata alcuna mancanza di rispetto, semplicemente è finita per le numerose incompatibilità caratteriali: "Non andavamo più d'accordo per alcune cose e siamo esplosi".

La 21enne ha confidato che lei e Luigi, erano arrivati ad un punto di non ritorno, viste le numerose litigate. Durante l'intervista radiofonica, Irene ha ammesso di provare ancora un forte sentimento nei confronti dell'ex tronista: "Credo anche lui, non si può dimenticare quello che c'è stato". Pochi istanti dopo la giovane ha dichiarato di essere confusa e demoralizzata in questo momento: "Solo il tempo darà le giuste risposte".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Luigi e Irene di nuovo insieme, lei: 'Ad oggi ci sono'

In seguito alle affermazioni di Irene Capuano, la conduttrice radiofonica ha chiesto alla sua ospite se fosse possibile un ritorno di fiamma con Luigi Mastroianni.

La risposta dell'ex corteggiatrice non ha lasciato alcun spazio all'immaginazione: "Ci spero, non si sa". La giovane poi ha puntualizzato: "Ad oggi ci sono. L'orgoglio ci divide, vedremo".

Parole che hanno fatto sognare i fan ed hanno lasciato uno spiraglio aperto sulla coppia. Come reagirà Luigi Mastroianni non lo possiamo sapere, al momento ha preferito restare in silenzio.

La Capuano nega il flirt con Mazzocchi

Durante l'intervista di Irene Capuano c'è stato spazio anche per parlare della presunta rivalità con Nilufar Addati. Nei giorni scorsi sul web si vociferava di una particolare vicinanza tra la web influencer e Giordano Mazzocchi, nonché ex della Addati e amico del Mastroianni.

L'ex corteggiatrice di Genzano ha messo a tacere tutti i pettegolezzi sul suo conto ed ha fatto chiarezza sul rapporto con l'ex tronista partenopea. A Radio Radio la Capuano ha dichiarato che i 4 ex protagonisti di Uomini e Donne sono tutti amici. Inoltre, lei e Nilufar lavorando nella stessa agenzia, sono in ottimi rapporti.