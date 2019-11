Lo chef Rubio è fuori dal programma di Discovery, Camionisti in trattoria, ma ha precisato che è stato lui ad andarsene. Il critico Dominique Antonioni aveva lanciato la notizia su Twitter cinguettando di un licenziamento del cuoco romano. Il web ha subito reagito con centinaia di commenti, ipotizzando diverse motivazioni.

Il cuoco romano non condurrà più camionisti in trattoria: ha precisato che è una sua scelta

Dopo le polemiche di ieri riguardo al licenziamento di Rubio da Discovery, oggi 10 novembre, lo chef ha deciso di chiarire la situazione per mettere fine alle voci che lo volevano fuori in seguito al comportamento del cuoco romano rispetto alla Politica e le sue posizioni riguardo agli ultimi fatti di cronaca.

Chef Rubio ha confermato di non lavorare più per Discovery Channel, ma ha tenuto a precisare di aver preso autonomamente questa decisione: ''Sono io ad essermene andato''. Gabriele Rubini ha scritto su Instagram che le motivazioni che lo hanno spinto verso la scelta di lasciare il programma Camionisti in trattoria, sono molteplici. "Di certe cose si parla nelle apposite sedi", ha affermato Rubio. Inoltre, il cuoco ha continuato dichiarando di essere stato coerente con il suo percorso e di non avere più le energie necessarie per portare avanti il progetto di Discovery.

Probabilmente l'emittente ha iniziato a fare pressioni sugli ascolti (per cui il programma condotto da Rubio non ha mai brillato) e lo chef non avrebbe potuto garantire miglioramenti in questo senso. "Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata una mia peculiarità" ha proseguito il cuoco romano che ha anche precisato di aver lasciato il programma per rispetto del lavoro della sua troupe.

Via da Discovery: Rubio dichiara che è una sua scelta

Alla notizia dell'esclusione di Rubio da Discovery, il web ha subito reagito con numerosi commenti e molti hanno esultato per questo cambiamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Gossip

A questi utenti, lo chef ha risposto di aver ricevuto moltissime proposte di conduzione a diversi programmi televisivi che lui ha rifiutato. I soldi non sono la priorità dello Chef Rubio, stando a quanto ha dichiarato: tutto quello che ha voluto fare è sempre stato dettato dall'essere coerente con i suoi principii. L'Ufficio stampa della rete emittente, invece, ancora non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla propria posizione.

Ultimamente lo chef Rubio è stato al centro di diverse polemiche sollevate dai social esprimendo le sue idee contro Salvini prima e contro il modo di gestire le Forze dell'Ordine poi. In seguito alla strage di Trieste sono state molte le critiche al suo pensiero che incolpava la cattiva gestione degli agenti di essere la responsabile di alcuni fatti di cronaca. Sono state anche molte le prese di posizione di Rubio contro Israele e i suoi cittadini, diventando così uno dei maggiori protagonisti delle polemiche di questi ultimi tempi.