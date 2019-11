Domani sabato 16 novembre 2019, oltre al ritorno del talent show 'Amici di Maria De Filippi', su Canale 5 ci sarà anche una puntata ricca di sorprese a ‘Verissimo’.

Come di consueto nel famoso programma Mediaset pomeridiano, che ogni settimana riesce a tenere incollati al piccolo schermo una media di 2 milioni di telespettatori, faranno il loro ingresso personaggi famosi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi.

L’ospitata che catturerà una particolare attenzione del pubblico sarà sicuramente quella di Emma Marrone, la cantante che di recente ha fatto i conti con una seria malattia. La 35enne salentina dopo aver parlato del suo nuovo album ‘Fortuna’ già presentato a “Tu si que vales” e di ciò che ha dovuto affrontare due mesi fa, ha ammesso di stare meglio e di voler essere ricordata un domani.

La cantante salentina intervistata da Silvia Toffanin

Il 16 novembre 2019 la trasmissione Verissimo inizierà con mezz’ora di ritardo, poiché verrà preceduta dalla messa in onda del talent show 'Amici' condotto come sempre da Maria De Filippi.

Intanto è già stato reso noto in anteprima quali ospiti verranno intervistati da Silvia Toffanin. Nella prima parte della puntata, verso le ore 16:30, la conduttrice di Verissimo accoglierà in studio Gerry Scotti, che da lunedì 18 novembre 2019 aprirà i battenti con il nuovo quiz ‘Conto alla rovescia’.

In seguito saranno ospiti del contenitore pomeridiano di Canale 5 l’attore Marco Bocci, nell’inedita veste di regista, e Francesco Monte che racconterà la sua nuova vita.

Subito dopo sarà la volta di Emma Marrone. La cantante salentina dopo aver interrotto momentaneamente la sua carriera lavorativa per dei gravi problemi di salute avuti a settembre a seguito di una serie di controlli medici, adesso si è rimessa in gioco più forte di prima.

L'artista ha pure precisato di aver voluto essere sincera e onesta con i suoi fans riguardo a ciò che le stava accadendo sul piano personale.

Emma Marrone: ‘Non voglio essere dimenticata’

Nel corso della lunga intervista, Emma ha dichiarato di aver detto a sua madre di aver avuto paura prima di sottoporsi all’intervento, e che continuerà ad averla per evitare di fare dei passi sbagliati. La 35enne salentina inoltre, ai microfoni di Canale 5, ha confidato di non aver ancora recuperato tutte le forze, ma di essere sicura della scelta di tornare in pubblico, poiché non vedeva l’ora di essere nuovamente col suo pubblico per farlo sorridere.

Dopo aver ripercorso questo momento particolare e difficile della sua vita, la famosa cantante ha fatto un bilancio dei suoi 10 anni di carriera. La Marrone ha affermato di ritenersi fortunata, per essere riuscita a realizzare dei sogni incredibili, proseguendo con queste toccanti parole: “Mi piacerebbe che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata”.

Infine l’ex vincitrice di 'Amici' ha espresso un parere anche sull’amore, dichiarando di essere convinta che la persona giusta per lei esista, ma al momento il suo principe azzurro "ha perso la strada".