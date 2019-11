Tutti i fan di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo conosceranno certamente la famosa foto circolata sul web relativa al loro matrimonio. Si tratta di uno scatto in cui la conduttrice di Uomini e Donne appare con volto alquanto corrucciato, mentre il giornalista è al suo fianco, con espressione leggermente sorridente. Ebbene, a distanza di moltissimi anni, Giovanni Ciacci ha raccontato che si tratterebbe di un falso.

L'esperto di moda ha confessato, durante l'ultima puntata di "Vite da copertina", che si tratterebbe di un fotomontaggio architettato ad hoc dal direttore di un famoso giornale. Per il momento, non è trapelato il nome di questa persona.

La confessione di Ciacci sulla foto del matrimonio della De Filippi e di Costanzo

Nel corso dell'ultima messa in onda del programma "Vite da copertina", il conduttore Giovanni Ciacci, accompagnato da Elenoire Casalegno, ha sganciato una bomba che sta facendo molto discutere. Stando a quanto emerso, infatti, sembrerebbe che la famosa foto del matrimonio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sarebbe un falso. Il presentatore ha spiegato di essere a conoscenza di informazioni molto dettagliate in merito alla vicenda.

Ad ogni modo, non ha potuto svelare tutto ai telespettatori.

L'esperto di moda, infatti, si è limitato semplicemente a dire che un noto direttore di un giornale commissionò il fotomontaggio di quello scatto. Ciacci non ha voluto, o forse potuto, fare il nome della persona in questione e non ha neppure rivelato i motivi che potrebbero celarsi dietro questa bizzarra decisione. Inoltre, considerando che i protagonisti dello scatto non si sono mai opposti alla diffusione della foto, è probabile che fossero d'accordo con il giornalista.

Come è nata la storia d'amore tra Maria e Maurizio: un inizio clandestino

Ad ogni modo, non ci sono altre informazioni in merito alla vicenda. Ciò che si sa è che la storia d'amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo procede a gonfie vele. I due si sposarono il 28 agosto del 1995, dopo circa 5 anni di fidanzamento. I due si conobbero a Venezia, alla Mostra Del Cinema. Il giornalista rimase molto colpito dall'intelligenza della donna, al punto da decidere di offrirle un lavoro assieme a lui a Roma.

Al tempo, però Costanzo era ancora legato al matrimonio con Marta Flavi, per tale ragione, i primi tempi la storia con la conduttrice Mediaset è stata clandestina.

Nel giro di poco tempo, però, il giornalista lasciò la Flavi e diede luogo alla relazione con la De Filippi, che li ha condotti sino al matrimonio. Maria, dal canto suo, ha sempre definito suo marito come una persona molto gentile e galante.