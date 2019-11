Terminata l'esperienza a Tale e Quale Show, Francesco Monte è tornato a Mediaset per un'occasione speciale: sabato 16 novembre, sarà intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Le anticipazioni che circolano in rete a poche ore dalla messa in onda della puntata fanno sapere che il ragazzo ha parlato senza problemi della ex Giulia Salemi ed ha smentito categoricamente che tra loro è finita a causa di un tradimento.

Francesco parla di Giulia in Tv: 'Non c'era la spinta per andare avanti'

Nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare della rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte: il ragazzo, in particolar modo, è stato accusato da varie riviste di Gossip di aver tradito l'ex compagna con Isabella De Candia, la modella con la quale fa coppia da inizio estate. A circa una settimana dalla fine dell'avventura da concorrente a Tale e Quale Show, il pugliese ha rilasciato un'interessante intervista a Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 16 novembre.

Le anticipazioni che stanno riportando molti blog fanno sapere che il 31enne ha confermato di essere felicissimo accanto all'indossatrice di Molfetta con la quale sta da circa sei mesi, ma si è sbilanciato anche sulle ragioni che l'hanno portato a chiudere il rapporto con l'influencer.

"Non c'è stato alcun tradimento da parte mia", ha esordito il tarantino nello sfogo che sarà trasmesso domani su Canale 5.

"Tra me e Giulia è finita perché non c'era più la spinta per andare avanti. Ho avuto il coraggio di chiudere perché non era giusto né per me né per lei", ha aggiunto Monte nella smentita ufficiale alle voci che lo avevano descritto coma un fidanzato infedele.

Il successo a Tale e Quale Show

Francesco ci ha tenuto a spiegare a Silvia Toffanin che, se fossero state vere le voci sui tradimenti che avrebbe fatto a Giulia, quest'ultima l'avrebbe confermato in qualche intervista, invece questo non è mai successo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

La Salemi, in realtà, ha rilasciato poche dichiarazioni sull'ex fidanzato in questi mesi: nessuno dei due protagonisti del Grande Fratello Vip 3, comunque, ha mai reso pubblici i veri motivi che li hanno allontanati in modo definitivo a maggio scorso.

Monte, però, sta vivendo un bellissimo periodo sia in amore che nel lavoro: è da poco terminata, infatti, l'edizione di Tale e Quale Show che ha visto primeggiare il pugliese in moltissime puntate con le sue imitazioni.

Il torneo dei campioni che si è concluso la scorsa settimana, ad esempio, ha visto l'ex tronista classificarsi con merito al secondo posto (dietro ad Antonio Mezzancella), con tantissimi complimenti da parte soprattutto della giurata Loretta Goggi.