Dodicesimo appuntamento con Bake Off Italia, il cooking show di Real Time che ormai sta per volgere al termine (con la puntata di oggi, venerdì 15 novembre, mancano solamente tre episodi). Anche stasera Benedetta Parodi accoglierà sotto il tendone di Villa Borromeo, ad Arcore, gli ultimi cinque concorrenti rimasti in gara.Non è prevista la presenza di un giudice speciale, mentre i pasticcieri amatoriali, per conquistarsi un posto nella semifinale di settimana prossima, dovranno conquistare uno dei tre "Golden Ticket" messi in palio.

Bake Off Italia, anticipazioni: l'ultimo episodio prima della semifinale

Nella puntata in onda stasera su Real Time, saranno cinque i concorrenti a sfidarsi per ottenere un posto in finale. Martina, Antonio, Hasnaa, Riccardo e Rong si affronteranno nella prova creativa, tecnica e a sorpresa, ma questa settimana per il migliore di ognuna di esse è prevista una novità. Il vincitore di ogni fase verrà premiato con un "Golden Ticket", che gli consentirà di accedere direttamente alla semifinale, senza dover affrontare le prove successive.

Verranno giudicati solamente dalla giuria residenziale composta da Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara: non è prevista la presenza di un giudice speciale.

Per scoprire i nomi dei semifinalisti, l'appuntamento è per le 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming sulla piattaforma Dplay.