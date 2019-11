Valentina Dallari nelle scorse ore si è abbandonata ad un duro sfogo su Instagram, che ha visto come protagonista Giulia De Lellis. Tutto è partito da un servizio mandato in onda da Le Iene domenica 3 novembre su Italia 1. Il programma ha riproposto una clip dell’ex fidanzata di Andrea Damante mentre si trovata all’interno del Grande Fratello.

Nello specifico Giulia finì al centro di un’aspra polemica per aver dichiarato: “Se gay o drogati chiedono un tiro di sigaretta gliela lascio”.

Oppure: “Preferisco la donna magra, io però non ho insultato le donne grasse. Se si sentono bene ad avere del grasso addosso, io le rispetto”. In particolare, proprio quest’ultima frase ha scatenato l’ira dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Valentina Dallari prima ha pubblicato una parte del servizio delle Iene, poi ha attaccato duramente la protagonista del video. “La gente non è cattiva, ma idiota”.

Secondo la giovane, una persona poco intelligente non pensa mai prima di parlare. Al contrario, dà sfogo all’istinto, con la convinzione che abbia sempre ragione. Ma non sarebbe finita qui, perché in una nuova Instagram Stories l’ex protagonista di Uomini e Donne è passata al capitolo ‘donne magre vs donne grasse’.

Valentina Dallari: ‘Non esistono donne magre o grasse’

Per Valentina Dallari catalogare le donne in magre o grasse è una cosa dispregiativa e senza senso.

In difesa di tutte quelle persone che sono un po’ in sovrappeso, l’ex tronista ha scritto: “Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca”. Infine, prima di concludere il suo sfogo, Valentina Dallari ha riferito che determinate parole la feriscono nel profondo e non riesce a stare zitta. Il capitolo legato ai problemi alimentari per la Dallari è molto personale. La giovane in passato ha sofferto di anoressia.

A suo tempo Valentina fu criticata aspramente sui social da alcuni haters. Anche se, per lei, oggi quei momenti lontani, la giovane cerca sempre di aiutare più persone possibile per non cadere nel suo stesso errore.

Gravi accuse contro la ex tronista

Interessante ricordare che Valentina Dallari è stata accusata dal gestore di un locale. Lo scorso 2 novembre la giovane avrebbe dovuto fare una serata in un locale in provincia de L’Aquila, ma a causa di alcuni problemi avrebbe dato forfait: “Hotel e location non erano quelli prestabiliti nel contratto”.

Secondo il gestore le cose sarebbero andate diversamente, tanto da accusare la Dallari di aver preso i soldi della serata ed essere scappata via senza esibirsi. Ovviamente la questione si risolverà per vie legali. Per il momento l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di non replicare, ma al suo posto sono arrivate delle nuove accuse da parte della blogger Deianira Marzano.