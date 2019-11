Nella nuova puntata de Le Iene di domenica 3 novembre, è andato in onda uno scherzo fatto all'ignara Juliana Moreira con la complicità di suo marito Edoardo Stoppa e della campionessa di karaté Vanessa Villa. Quest'ultima ha avuto il compito di far ingelosire la showgirl brasiliana provandoci con Stoppa durante le sue lezioni di muay thai. Juliana è apparsa piuttosto insospettita ed infastidita dall'atteggiamento della sua "rivale" in amore: poi sono arrivati insulti, schiaffi e spinte anche nei confronti di Stoppa.

Da quel momento, lo scherzo è diventato oggetto di critiche da parte dalla maggior parte degli telespettatori che si sono scatenati con numerosi commenti sui social.

Il pubblico commenta lo scherzo de 'Le Iene' fatto a Juliana Moreira

Lo scherzo de Le Iene di cui è stata vittima Juliana Moreira non è stato apprezzato dal pubblico che si è scagliato contro il programma per aver mandato in onda in prima serata su Italia 1, "una vera e propria incitazione alla violenza" invece di un servizio che doveva essere piacevole e divertente.

Qualcuno, infatti, ha colto l'occasione per commentare il servizio scrivendo: "Ragazzi ok che è uno scherzo, ma se fosse stato un uomo a reagire così nei confronti della moglie saremmo stati già tutte indignati, e in questo caso no quando è esattamente la stessa cosa". Poi, c'è anche chi ha criticato l'atteggiamento troppo aggressivo di Juliana: "Che odio per le persone manesche nonostante sia uno scherzo l'atteggiamento di Juliana è veramente imbarazzante e preoccupante".

Un altro utente di Twitter ha rincarato la dose commentando: "Juliana Moreira che mette le mani addosso a suo marito per via della gelosia fa sc----, sinceramente. La violenza sugli uomini è comunque violenza e non ci si deve permettere proprio".

Juliana Moreira che mette le mani addosso a suo marito per via della gelosia fa schifo, sinceramente.

La violenza sugli uomini è comunque violenza e non ci si deve permettere proprio.

In pochi hanno difeso il comportamento della showgirl brasiliana sostenendo che è normale che abbia reagito in quel modo in quanto è stata pesantemente istigata.

Insomma perché la gelosia di una donna è vista come meno preoccupante rispetto a quella di un uomo? Questa potrebbe essere la domanda che ha attanagliato e che, allo stesso tempo, disturbato parecchi telespettatori che non hanno fatto altro che osservare lo scherzo in maniera più critica e più riflessiva.

Juliana Moreira: 'Forse ho un po' esagerato'

Cinque giorni fa, Juliana Moreira ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha anticipato lo scherzo de Le Iene che sarebbe poi andato in onda domenica 3 novembre su Italia 1.

"Ragazzi mi hanno fatta veramente arrabbiare e forse ho un po' esagerato - ha scritto la soubrette - Quando mi toccano la mia famiglia non capisco più niente. Nella vita ho imparato a lottare per quelli a cui tengo. Comunque sono già diventata amica di Vanessa Villa, devo dire che è una bravissima attrice".