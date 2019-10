Le Iene fanno degli scherzi davvero unici nel loro genere. Prendono di mira un personaggio famoso, contattano un membro della famiglia o un amico, e organizzano uno scherzo davvero con i fiocchi. Lo sa bene Carmen Di Pietro, una delle vittime di questi scherzi, che è rimasta completamente sconvolta da quello che le ha rivelato suo figlio appena diciottenne, complice del programma televisivo. Il figlio Alessandro ha rivelato alla madre di essersi sottoposto ad una falloplastica, visto che la fidanzata non si sentiva soddisfatta. La reazione della Di Pietro è stata così spontanea e divertente che lo scherzo è diventato subito virale.

Il figlio di Carmen Di Pietro complice delle Iene

Le Iene, facendo questo scherzo a Carmen Di Pietro, hanno davvero rischiato grosso. La sua reazione è stata davvero meravigliosa, soprattutto visto l'argomento delicato di cui si è parlato. Il figlio Alessandro, complice della trasmissione, si è rivolto alla mamma, visibilmente imbarazzato, per parlarle di un problema che lo affligge. Lei cerca di capire cosa gli sta dicendo, ma lui balbetta e non riesce ad arrivare al dunque, fino a quando riesce finalmente a spiegarle che non riesce a soddisfare la sua fidanzata.

Carmen risponde prontamente che il problema non è lui ma che deve cambiare ragazza. Il figlio, però, continua spiegandole che la fidanzata Ginevra gli ha rivelato che esiste un intervento chiamato falloplastica e che sta pensando di effettuarlo.

Alessandro insiste cercando di far capire alla madre che vorrebbe soddisfare il desiderio della sua Ginevra. A questo punto, spaventata e senza parole, Carmen Di Pietro risponde al figlio che non ci sono i soldi per fare una cosa del genere e, presa dal panico, prende le carte di credito e le taglia davanti a lui, così da evitare che il figlio si convinca con tale assurdità.

Mentre i due parlano telefona Ginevra, la fidanzata di Alessandro, e Carmen inizia ad insultarla dicendole di stare lontana da suo figlio. Apparentemente il figlio sembra essersi convinto di quello che dice la madre e lei si tranquillizza.

Lo scherzo a Carmen Di Pietro è diventato virale

La mattina seguente Carmen viene contattata urgentemente dal nipote Denny che le dice che deve portarla in un posto.

Il nipote la lascia davanti ad una clinica privata dove un dottore le spiega che suo figlio si è sottoposto ad un intervento chirurgico delicato e le presenta il conto salato. Carmen Di Pietro inizia a perdere la pazienza, strappa tutti i documenti e chiede di vedere suo figlio. Quando il dottore le fa vedere Alessandro lui è in un letto della clinica con un'enorme fasciatura. La Di Pietro è disperata e non può credere ai suoi occhi, ma perde la pazienza quando nella stanza entra Ginevra, la fidanzata del figlio.

La donna quando la vede perde completamente il lume della ragione e le si scaglia addosso per mandarla via dalla stanza, arrivando quasi alle mani. La sua reazione è degenerata al punto che l'autore dello scherzo, Alessandro Di Sarno, va ad interrompere la situazione. La Di Pietro, nonostante questo, non capisce subito e continua ad inveire contro il finto medico. Lo scherzo è stato talmente divertente e la sua reazione talmente spontanea e sincera, che il video è immediatamente diventato virale.