Uomini e donne tornerà in tv oggi 4 novembre all'insegna del Trono Over. Nonostante la sospensione dello scorso venerdì, avvenuta in occasione della festività di Ognissanti, non avverrà alcuna variazione per recuperare l'appuntamento perso del Trono Classico. Al contrario: Maria De Filippi ripartirà con la parte dedicata a dame e cavalieri, che quotidianamente riesce a conquistare ottimi ascolti anche grazie ai siparietti trash e alle inevitabili polemiche.

La puntata di oggi, in particolare, concederà ampio spazio a Gemma Galgani e Jean Pierre dopo la delusione subita dalla torinese qualche giorno fa. Il cavaliere le ha confermato di considerarla un'amica e di voler conoscere anche altre signore. Tale posizione non verrà cambiata questo pomeriggio, quando la Galgani sarà attesa dall'ennesima brutta notizia.

Trono Over anticipazioni: Jean Pierre chiede a Gemma di stare tranquilla

Il portale Witty Tv ha diffuso il video promo relativo alle anticipazioni del Trono Over di oggi 4 novembre.

La puntata di Uomini e donne, in onda a partire dalle ore 14:45 su Canale 5, ripartirà dal dibattito tra Gemma Galgani e Jean Pierre. Lei lo raggiungerà in camerino per restituirgli l'orsacchiotto gigante di peluche. Lui approfitterà della situazione per mettere le cose in chiaro. Per tale ragione preciserà alla dama torinese: "'Non mi devi stressare la vita, devi stare tranquilla". Stando a quanto reso noto dal Vicolo delle News in merito alla registrazione effettuata lo scorso 26 ottobre, il cavaliere metterà definitivamente la parola fine a questa frequentazione e Gemma, delusa, non riuscirà a trattenere le lacrime.

U&D oggi 4 novembre: nuovo scontro tra Gemma e Tina

In attesa di scoprire se la ricerca dell'anima gemella proseguirà con un altro cavaliere, le anticipazioni del Trono Over di U&D segnalano l'ennesimo siparietto trash tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest'ultima spezzerà una lancia in difesa di Jean Pierre e affermerà: "È stato correttissimo, neanche a dire che l'ha usata, anzi...". Ne seguirà un dibattito che porterà la dama e l'opinionista quasi alle mani, tanto da rendere necessario l'intervento di Gianni Sperti e Maria De Filippi per dividerle.

Nel video spoiler di Witty Tv, Gemma chiarirà con la sua rivale: "Vedrai cosa combino io oggi, volano le sedie, hai capito?" E aggiungerà: "Le mani in faccia non me le metti". Poco dopo avrà luogo anche un faccia a faccia tra la torinese e Antonella, la signora frequentata da Jean Pierre. La Galgani preciserà: "Io non ho bisogno di nulla da te, perché da una persona così squallida io non accetto nulla".

Inevitabile la reazione della sua rivale in amore: "Squallida lo dirai a qualcun altro, tesoro". La puntata di U&D odierna si concluderà con l'arrivo di Simone e il confronto con le tre dame Valentina, Debora e Simonetta. Il nuovo cavaliere del Trono Over preciserà con Valentina: "Tu mi hai detto chiaro e tondo: se dovessi non baciare me è come voler dire che mi hai già scartato". Ne nascerà un dibattito che coinvolgerà anche le altre due signore.