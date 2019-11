I nuovi appuntamenti italiani con la soap opera Il Segreto, regaleranno sicuramente emozioni al pubblico. Gli spoiler delle puntate in programmazione dal 17 al 24 novembre 2019, la maestra Adela Arellano uscirà di scena in modo definitivo ma soprattutto tragico, dopo aver avuto un incidente stradale in compagnia di Irene Campuzano. La diabolica Antolina Ramos, invece, coglierà l’occasione al volo non appena Elsa Laguna verrà dimessa dall’ospedale. L’ex ancella metterà piede nell’abitazione che condivideva con il marito Isaac Gurrero da sola, venendo sorpresa da Consuelo.

Raimundo difende Severo, Lola si sente in colpa

Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo italiano la settimana prossima, Maria recupererà la voglia di vivere grazie a Fernando. Quest’ultimo oltre a rassicurare la Castaneda dicendole che la farà visitare da uno specialista, le dirà di essere importante per lui. Intanto Matias dirà alla moglie Marcela di non riuscire a fidarsi del Mesia, nonostante sia sempre al fianco di sua sorella.

Nel corso della sera, Antolina andrà a far visita ad Elsa che non la accoglierà nel migliore dei modi. Isaac inviterà la sua amata a dimenticare tutti i problemi poiché, grazie al denaro raccolto, potrà essere operata. Successivamente, la Ramos dirà a Doloes di aver perso tutto ciò che aveva per amore. Il Guerrero non vedrà l’ora di progettare il suo futuro con la Laguna. Intanto Irene, con l’aiuto di Anacleto, farà delle indagini sul sindaco di Belmonte venendo a conoscenza che l’uomo, oltre ad essere sposato, ha due amanti.

Raimundo, dopo aver discusso con la moglie, metterà al corrente Severo del fatto che Francisca crede che sia il responsabile dell’attentato avvenuto alle nozze di Fernando. Lola, pur avendo apprezzato il fatto che Prudencio abbia prestato del denaro ad Isaac anche sapendo che non potrà restituirglielo, saprà di non potersi innamorare di lui. Il Santacruz con sincerità dirà all’Ulloa che il suo intento era quello di far saltare in aria il silo della Montenegro, negando ogni sua implicazione con quanto accaduto al matrimonio del Mesia.

Francisca, anche se suo marito prenderà le difese di Severo, continuerà ad essere certa della colpevolezza del latifondista. Lola e il minore degli Ortega si lasceranno andare alla passione. Dopo aver messo piede all’ospedale, Elsa apprenderà tramite il dottor Zabaleta la soluzione per curare la sua patologia cardiaca tramite l’intervento chirurgico a cui si sottoporrà. Nel contempo, Antolina esigerà di alloggiare alla locanda dei Castaneda, invece la Laguna e il Guerrero si dichiareranno il loro amore.

A gran sorpresa Francisca inviterà Adela e Irene alla sua villa, facendo sospettare Raimundo. Maria esulterà di gioia quando riceverà la visita della giornalista e della moglie del Leal. La Montenegro, dopo aver appreso che la Campuzano e la maestra hanno intenzione di acquistare una sedia a rotelle più moderna alla sua figlioccia, passerà all’attacco. La darklady ordinerà a Mauricio di portare al termine il suo piano contro Severo e Carmelo.

Intanto Irene e Adela non riusciranno a capire come mai Francisca è diventata così gentile con loro. Il Godoy darà l’impressione di non voler sabotare la vettura in cui dovranno viaggiare le rispettive mogli del Santacruz e del Leal. Elsa, dopo aver salutato Isaac, entrerà in sala operatoria. Quest’ultimo verrà confortato da Matias e Marcela, mentre Consuelo dirà ad Antolina di non credere nel suo cambiamento. Lola dopo quanto accaduto tra lei e il fratello di Saul, si sentirà in colpa per aver ripensato alle richieste della Montenegro. Quest’ultima avrà una nuova lite con Fernando, che le dirà di essere convinto che stia preparando una vendetta ai danni di Severo.

Il decesso di Adela, Antolina si introduce a casa di Isaac

Zabaleta comunicherà ad Isaac che l’operazione di Elsa ha avuto un esito positivo, ma preciserà che ci vorrà del tempo per vedere il risultato finale. La Ramos, quando apprenderà che la sua nemica si è salvata, fingerà di essere contenta. Mauricio dirà a Francisca di non avere il coraggio di manomettere l’auto in cui saliranno Irene e Adela per il bene del piccolo Carmelito. Il Leal farà sapere alla moglie e alla giornalista di aver ricevuto una telefonata da Esteban Fraile: quest'ultimo vorrà vendicarsi per ciò è stato pubblicato su di lui. La maestra e la Campuzano, prima di lasciare il paese per comprare il regalo destinato a Maria, lasceranno Carmelito alla casona per fargli prendere parte ad una festa di soli bambini. Mauricio, proprio quando sarà sul punto di sabotare l’automobile, dirà a Raimundo di avere il timore che Francisca possa scoprire che non ha eseguito il suo terribile incarico. Durante il tragitto, Adela e Irene si accorgeranno che l’autista non riesce più a controllare il veicolo. Nel contempo Lola si confiderà con Marcela mettendola al corrente della sua relazione con Prudencio. Quest’ultimo invece, oltre a dire a Matias di non avere fretta per riavere i soldi che ha dato in prestito ad Isaac, gli dirà di aver vissuto dei momenti romantici con la Mendana. I corpi di Adela e Irene verranno trascinati per strada a seguito dell’incidente stradale avuto. Severo e Carmelo, dopo aver appreso della scomparsa del sindaco di Belmonte, riceveranno una terribile notizia. Il primo cittadino di Puente Viejo e il Santacruz apprenderanno il decesso della Arellano, mentre la Campuzano verrà soccorsa dai medici. La giornalista pur avendo riportato delle ferite, prenderà parte ai preparativi della veglia funebre della sua cara amica. Il Leal, disperato per aver perso la sua dolce metà, vorrà scoprire la dinamica della sciagura. Francisca dopo aver appreso la morte dell’insegnante, continuerà a portare avanti la sua vendetta. Antolina si interesserà dello stato di salute di Elsa, chiedendo informazioni ad Isaac. Maria non gradirà per niente il fatto che la Montenegro abbia disprezzato la moglie di Carmelo, adesso che non è più in vita. Il Guerrero riabbraccerà finalmente Elsa, e la Ramos approfitterà della situazione per introdursi a casa del marito. L’ex ancella sarà intenzionata ad impossessarsi di una chiave, ma purtroppo verrà colta in flagrante da Consuelo.