Sulla rete ammiraglia Mediaset si è appena conclusa la fiction di successo L’Isola di Pietro, con protagonisti gli attori Gianni Morandi, Chiara Baschetti, e Francesco Arca. Dopo aver assistito all’imperdibile gran finale di stagione, gli appassionati dello sceneggiato si sono scatenati sui social network chiedendosi se ci sarà un possibile sequel. Mentre i dirigenti del Biscione per adesso non si sono ancora pronunciati in merito alla produzione di nuovi travolgenti episodi, il cantante italiano ha scoraggiato i suoi seguaci.

L’interprete del pediatra Pietro Sereni nel corso di una recente intervista ha messo in dubbio la sua partecipazione sul set anche il prossimo anno, poiché per lui c’è una questione di età che non può passare inosservata.

Gianni Morandi rende incerta la sua presenza in un seguito della serie tv

Ieri sera venerdì 22 novembre 2019, la serie televisiva L’Isola di Pietro ha cavalcato l’onda finale regalando al pubblico dei clamorosi colpi di scena, nonostante gli ascolti non siano stati ottimi.

Dopo il debutto dell’ultimo appuntamento che è terminato con la scoperta dell’omicida di Chiara Spanu, c’è tanta curiosità da parte dei fans per sapere se verrà sviluppato un quarto capitolo. Sicuramente non manca la possibilità per poter rivedere una continuazione delle vicende ambientate nell'isola sarda. Le dichiarazioni rilasciate sul settimanale Nuovo dal grande protagonista Gianni Morandi, però fanno presupporre in modo diverso.

L’artista bolognese sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, riguardo ad un seguito dello sceneggiato ha affermato queste seguenti parole: “L’unico problema è la mia resistenza fisica. Quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno”. Dalle dichiarazioni dell’interprete dell’amato dottore Pietro Sereni, si intuisce chiaramente che è difficile immaginare alla realizzazione di una quarta serie senza di lui.

Francesco Arca si sbilancia sulla quarta stagione

Tra i new entry del cast della terza stagione, ovvero il protagonista Francesco Arca, invece a poche ore dalla messa in onda dell’episodio conclusivo, oltre ad invitare i fans a seguirlo tramite la pagina ufficiale Facebook, ha aggiunto di sperare in una quarta serie. Inoltre in un’intervista rilasciata a Fanpage, l’attore che ha rivestito i panni del misterioso vice questore Valerio Ruggeri si è sbilanciato dichiarando di voler continuare a rivestire il suo personaggio, e di non aver saputo nulla su un continuo della fiction girata a Carloforte.

L’ex volto di Uomini e Donne ha anche precisato che sono decisioni che spettano ai piani alti. Per finire, l'ex tronista ha aggiunto che bisognerà capire se ci siano i presupposti per la stesura di una trama inedita della fiction targata Mediaset. Purtroppo al momento la situazione è questa, dato che oltre ai dubbi di Gianni Morandi, sul futuro dell’Isola di Pietro non è arrivata nessuna conferma ufficiale nemmeno da parte di Mediaset e LuxVide.