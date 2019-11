Le anticipazioni relative alla sesta ed ultima puntata de "L'Isola di Pietro 3", la fiction di Canale 5 con protagonista Gianni Morandi ed ambientata nell'affascinante Sardegna, sono ricche di colpi di scena.

Fra questi c'è la confessione di Monica, che si dichiara autrice dell'omicidio di Chiara, la decisione di Valerio di trasferirsi e la nuova vita di Diego nei panni di padre. La puntata di venerdì 15 novembre ha, inoltre, posto i telespettatori di fronte ad alcuni punti interrogativi, quali la presunta gravidanza di Caterina.

L'appuntamento con l'ultima puntata della fiction è venerdì 22 novembre alle 21:30 circa su Canale 5.

Sarà possibile vedere la fiction in contemporanea streaming su Mediaset Play e, al termine dell'ultimo episodio, la serie televisiva sarà interamente disponibile nella sezione dedicata.

La confessione di Monica

Le indagini sull'omicidio della giovane Spanu continuano, sebbene sembrino non portare ad una svolta.

L'improvvisa confessione di Monica sembra, però, portare finalmente a galla la verità: la donna, infatti, rivela di essere stata lei ad appiccare l'incendio e, dunque, ad uccidere Chiara. La confessione di Monica suscita dei sospetti in Ruggeri, Elena e Pietro, i quali sono convinti che dietro ci sia dell'altro e che la donna tenga nascosto qualcosa. Credono che in realtà non sia lei l'omicida di Chiara e che il suo intento è coprire la figlia Stella.

Intanto, Caterina soffre per aver visto Diego e Margherita insieme.

La ragazza vorrebbe riavvicinarsi a lui, ma, improvvisamente, un impedimento, che affronterà assieme al nonno, la costringerà a non farlo. Anche lei, come era successo in passato alla madre, potrebbe essere rimasta incinta.

Valerio vuole trasferirsi

Con la chiusura del caso riguardante la morte della giovane Chiara Spanu, Ruggeri decide di trasferirsi. Elena soffre molto per la decisione di Valerio e cerca in tutti i modi di dissuaderlo facendogli capire che fuggire dalla verità non serve a niente.

Alla fine il Vice Questore partirà o deciderà di rimanere accanto ad Elena?

Frattanto, Diego rimane spiazzato dopo aver scoperto di essere il padre di Anna. Per il ragazzo è stato un fulmine a ciel sereno ritrovarsi improvvisamente nei panni di padre e non riesce a spiegarsi come sia potuto succedere, dopo essere stato con Chiara una sola volta. Essendo cosciente di dover pensare al futuro della bambina, ma non sapendo da dove cominciare, il giovane entra pian piano in sintonia con Margherita, sorella di Chiara e zia della piccola.

I due giovani finiranno per stare insieme? Per Diego è chiusa davvero la storia con Caterina, o semplicemente entrambi non trovano il coraggio di affrontarsi per dichiarare i propri sentimenti? Per scoprirlo, non rimane altro che attendere l'ultima puntata della fiction.