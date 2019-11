Nuove emozioni attendono i fan di Una vita anche nella puntata in onda domenica 17 novembre su Canale 5, a partire dalle 14:20, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Secondo quanto riportano le anticipazioni, padre Telmo convocherà in parrocchia Alicia Villanueva, in modo da scoprire se la donna sia stata pagata da Samuel per mentire a Lucia. Flora intanto, sarà furiosa con Peña e sembrerà non rassegnarsi all'idea che il fidanzato parta alla volta dell'Africa lasciandola sola ad Acacias.

Una vita, trama 17-11: padre Telmo mette Alicia con le spalle al muro

Dopo essere tornato ad Acacias, padre Telmo dovrà fare i conti con la freddezza di Lucia, la quale non avrà affatto preso bene il suo ritorno in parrocchia. Anche Samuel sarà furioso per la mancata condanna del Martinez e, per tale motivo, si recherà da Espineira per capirne i motivi. Il priore quindi, suggerirà all'Alday di allearsi con lui, per fare in modo di entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez.

Padre Telmo intanto, stanco delle bugie di Alicia sul suo conto, manderà Ursula a chiamarla e la convocherà in parrocchia. I due avranno un duro faccia a faccia, durante il quale la donna ammetterà di aver mentito a Lucia circa il presunto abuso subito da giovane, anche se non ammetterà di essere stata pagata da Samuel per farlo.

Una vita, anticipazioni: Flora furibonda con Peña

Mentire padre Telmo sarà alla ricerca della verità su quanto accaduto il giorno in cui portò Lucia all'eremo, ad Acacias Flora sarà fuori di sé dopo aver saputo che Peña é in procinto di partire per l'Africa, allo scopo di portare a termine la missione scientifica iniziata dal padre Cesar.

La giovane pasticciera, sembrerà non voler accettare l'idea e Peña non riuscirà a capire come mai la fidanzata sia così furiosa e contraria alla sua partenza. Raul intanto, dopo aver rubato una statuetta in casa Alday, cercherà di rivenderla, ma verrà fermato da Carmen, la quale riuscirà a convincerlo a rimettere al suo posto il prezioso oggetto, evitando al ragazzo di diventare un delinquente come il padre.

Successivamente la domestica chiederà a Servante di assumere il figlio come aiuto portinaio, anche se il giovane rifiuterà tale mansione. Mentre i rapporti tra Lucia e padre Telmo saranno sempre più freddi, donna Susana e Rosina verranno invitate da don Venancio ad assistere ad una lezione esclusiva.

Questo è molto altro nella nuova puntata della soap ambientata ad Acacias e che verrà trasmessa domenica 17 novembre a partire dalle 14:20 su Canale 5.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.