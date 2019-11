Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni '60. Dopo essere stata rinnovata per una quarta stagione, la soap ha mantenuto gran parte del suo cast originale fra cui troviamo Roberto Farnesi (Umberto Guarneri), Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo), Enrico Oetiker (Riccardo Guarneri), Gloria Radulescu (Marta Guarneri), Federica Girardello (Nicoletta Cattaneo).

Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 novembre, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15:30. Coloro che non avranno la possibilità di seguire le puntate della soap ogni pomeriggio potranno vedere le repliche sul sito on demand Rai Play. Da non dimenticare che, per guardare le repliche sul sito appena citato, è necessario registrarsi gratuitamente alla piattaforma.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle selezioni per trovare la sostituta di Nicoletta fra le Veneri del Paradiso e sul ritrovamento di una lettera di Riccardo da parte di Angela.

Riccardo sente la mancanza di Nicoletta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 18 al 22 novembre ci segnalano come prima cosa che, sentendo enormemente la mancanza di Nicoletta, Riccardo Guarneri tenterà nuovamente di mettersi in contatto con lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Su consiglio di Agnese, Maria si presenterà alle selezioni per diventare una delle nuove Veneri del Paradiso, ignorando la disapprovazione di Rocco, non favorevole alle donne che lavorano. Nel frattempo, una bella novità allieterà Vittorio e Marta, mentre Armando convincerà Rocco a ritornare a studiare per migliorare la sua visione della vita.

Umberto e Adelaide continueranno a lavorare insieme per mettere le mani sull'ingente patrimonio della Brancia, mentre Ludovica vorrebbe avvicinarsi nuovamente a Riccardo.

Vittorio e Marta comunicheranno una bella notizia ad amici e parenti, rendendo tutti molto felci. Per puro caso, Agnese ed Armando finiranno per ritrovarsi a cena insieme.

Angela trova una lettera di Riccardo

Vittorio deciderà di mostrare al pubblico il carosello per la nuova linea di abiti del Paradiso, in occasione della presentazione della nuova Venere. Nel frattempo, Angela troverà per caso una lettera scritta da Riccardo per Nicoletta, e non saprà se consegnarla o no al diretto interessato.

Vittorio scoprirà che la nuova Venere che ha assunto nasconde un segreto. Marcello finirà per essere coinvolto involontariamente in una discussione fra Roberta e Federico. Riccardo rivedrà Nicoletta nel corso della proiezione del Carosello.