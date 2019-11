Il pubblico dovrà attendere ancora molti mesi prima di vedere Stranger Things 4 la cui produzione, stando ai rumors in rete, dovrebbe iniziare a gennaio 2020 per poi concludersi ad agosto. Detto questo, risulta chiaro che la nuova stagione non potrà essere rilasciata la prossima estate e potrebbe slittare all'autunno o, addirittura, all'inverno o alla primavera del 2021. Da adesso al momento in cui sarà pubblicata la serie non mancheranno di certo spoiler online.

L'ultima anticipazione, dopo il breve teaser trailer e la conferma che il numero degli episodi sarà otto, risale a due giorni fa quando si è diffusa la notizia che quattro nuovi personaggi saranno introdotti nella quarta stagione. I fratelli Duffer, creatori della celebre serie, hanno dichiarato che si aggiungeranno al cast tre adolescenti e un adulto e sono alla ricerca di attori che ricoprano i nuovi ruoli.

In Stranger Things 4 verranno introdotti quattro nuovi personaggi tra cui tre adolescenti

L'attesa per Stranger Things 4 non ha intenzione di placarsi, specialmente dopo il rilascio del teaser trailer che ha accresciuto l'hype dei fan. Una nuova dichiarazione anticipa che la serie sci-fi creata da Matt e Ross Duffer vedrà l'arrivo di quattro nuovi personaggi che andranno ad aggiungersi al resto del cast già confermato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inizia così a delinearsi pian piano la fisionomia della nuova stagione, di cui fino ad ora il pubblico sa che si svolgerà fuori dalla cittadina di Hawkins, sarà composta da otto episodi (come la prima e la terza stagione) e le riprese inizieranno, salvo cambiamenti, all'inizio del nuovo anno. I Duffer hanno dichiarato a TvLine che sono in corso i casting per trovare i tre giovanissimi volti che ricopriranno i ruoli di un teenager metallaro, di un atleta arrogante e di un ragazzo simile al personaggio di Jeff Spicoli nel film del 1982, Fast Times at Ridgemont High ('Fuori di testa' nell'edizione italiana).

Considerato che la produzione non è ancora iniziata e il casting è in corso, nelle prossime settimane potrebbero arrivare notizie su eventuali cambiamenti apportati ai personaggi.

Un nuovo personaggio adulto lontano da Hawkins in Stranger Things 4

Sempre secondo quanto riportato da TvLine, agli altri nuovi personaggi della serie si aggiungerà, oltre ai tre adolescenti già menzionati, anche un adulto.

La storia di questa misteriosa new entry è avvolta nel mistero, però è stato anticipato un particolare. Secondo le fonti, gli sceneggiatori sarebbero intenzionati a dare vita ad un personaggio che si trova lontano da Hawkins. Un dettaglio di questo tipo indurrebbe i fan a pensare che si tratti dell'ormai celebre 'americano', prigioniero in una base russa e di cui è stato dato un assaggio nella scena post credits della terza stagione.

Se fosse così sfumerebbe la teoria secondo cui l'americano è lo sceriffo Hopper, sopravvissuto all'esplosione avvenuta nel finale di stagione. Inevitabilmente si costruiranno altre teorie e si diffonderanno nuovi rumors, ma per saperne di più su Stranger Things 4 non resta che attendere le prossime anticipazioni.