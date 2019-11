È passato più di un anno da quando Mara Fasone ha abbandonato il trono di Uomini e donne senza fare una scelta: a poche settimane dal suo esordio in trasmissione, la siciliana decise di tornare a casa perché non si sentiva a suo agio in quel contesto. Oggi, in un'intervista che ha rilasciato alla rivista ufficiale del programma, la ragazza ha confidato di sentirsi finalmente pronta per cercare l'anima gemella in televisione. Sarà accontentata?

Mara vorrebbe un 'trono bis': la richiesta alla redazione

I protagonisti del Trono Classico con i quali è cominciata la stagione di Uomini e Donne attualmente in corso, hanno quasi tutti lasciato il programma: Sara Tozzi è tornata tra le braccia del suo ex, Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon ed ha ricevuto un sì, Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli ma è stato rifiutato, Giulio Raselli ancora non si sa se ha preso una decisione definitiva tra Giovanna e Giulia (novità a riguardo dovrebbero trapelare dalla registrazione di oggi, mercoledì 20 novembre).

Ad animare le nuove puntate dei "giovani", dunque, per ora ci sono l'ex corteggiatrice Veronica, la new entry Carlo Pietropoli e forse Raselli.

Conoscendo il meccanismo del dating-show, ci si aspetta che nei prossimi appuntamenti saranno presentati dei nuovi tronisti, che potrebbero essere sia dei perfetti sconosciuti che dei volti già noti al pubblico da casa.

A candidarsi all'ambita poltrona rossa, è stata una ragazza che i telespettatori di Canale 5 conoscono molto bene: Mara Fasone che, in un'intervista che ha rilasciato di recente a U&D Magazine, ha confessato che le piacerebbe tanto tornare in studio per ricominciare la sua esperienza esattamente da dove si è conclusa un anno fa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

La Fasone vorrebbe tornare a U&D: 'Percorso adatto a me'

Al giornalista che le ha chiesto se le piacerebbe rimettere piede nello studio che l'ha vista esordire in televisione nel settembre del 2018, Mara ha risposto: "Ci tornerei per la stima che ho delle persone che ci lavorano, ma anche per dimostrare a me stessa che posso concludere un percorso lasciato in sospeso". "Adesso mi sento pronta come non mai", ha ribadito la Fasone in merito all'eventualità di ricoprire per la seconda volta il ruolo di tronista su Canale 5.

Se la prima esperienza a Uomini e Donne non è andata come lei sperava, secondo la siciliana è per colpa delle troppe chiacchiere che sono circolate sul suo conto all'epoca.

La giovane, inoltre, racconta di non essersi sentita a suo agio nel conoscere i corteggiatori in esterna, mentre sul web non si parlava d'altro che del suo rapporto forse mai veramente finito con l'ex fidanzato.