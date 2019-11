Oggi, venerdì 15 novembre, andrà in onda una puntata molto movimentata di Uomini e donne: le anticipazioni del web, fanno sapere che Alessandro Zarino farà la sua scelta dopo essere stato "messo all'angolo" dagli opinionisti. Veronica Burchielli rifiuterà il ragazzo che ha corteggiato per mesi e Maria De Filippi, premiando la sua onestà, la promuoverà al ruolo di nuova tronista.

Alessandro dice addio a U&D senza il lieto fine

L'avventura di Alessandro Zarino a Uomini e Donne, sta per concludersi: tra poche ore, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la puntata del dating-show quasi interamente dedicata alla scelta improvvisa del napoletano.

Le anticipazioni sulla registrazione che c'è stata un paio di settimane fa, fanno sapere che il ragazzo sarà spronato dagli opinionisti e dalla conduttrice a prendere una decisione definitiva dopo aver visto l'esterna molto romantica che ha fatto con Veronica Burchielli.

Dopo un iniziale tentennamento, il tronista asseconderà il volere di molti e comunicherà alla sua corteggiatrice preferita che gli avrebbe fatto piacere conoscerla meglio lontano dalle telecamere.

Spiazzando tutti i presenti, però, la giovane risponderà "no" all'eventualità di fidanzarsi con l'uomo che ha frequentato negli ultimi due mesi, facendolo rimanere molto male. La ventenne si giustificherà affermando che, a suo parere, la scelta di Alessandro non era davvero dettata dal cuore, ma l'ha fatta solo perché si è sentito con le spalle al muro anche in seguito alle discussioni che ha avuto con Giulio Raselli.

Veronica accetta il trono dopo il rifiuto ad Alessandro

L'addio di Zarino al Trono Classico da single, non è l'unico colpo di scena al quale assisterà il pubblico questo pomeriggio: al termine della puntata del 15 novembre, infatti, Maria De Filippi spiazzerà tutti quando chiederà a Veronica di diventare una nuova tronista.

La presentatrice ha apprezzato a tal punto la schiettezza della ragazza e il suo credere fermamente nel programma, da proporle la poltrona rossa che, fino a pochi minuti prima, è stata occupata da Alessandro.

La Burchielli accetterà con molta emozione questa seconda possibilità di trovare l'anima gemella a U&D, perciò si siederà al fianco di Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche.

Sono passate circa due settimane da quando è stata registrata questa puntata, e di cose ne sono successe tante: la tronista romana ha scelto Daniele (che ha risposto sì), il corteggiatore Alessandro potrebbe diventare uno dei nuovi protagonisti del dating-show (se la conduttrice lo riterrà idoneo dopo un incontro a quattrocchi) e Giulio si dice abbia scelto Giovanna lontano dagli studi Tv.