Nonostante gli ascolti non siano ottimi, sulla rete ammiraglia Mediaset continua ad andare in onda la nuova serie televisiva Oltre la soglia, diretta da Monica Vallo e Riccardo Mosca, e che vede protagonisti i due attori Gabriella Pession e Giorgio Marchesi. Nel quarto episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 27 novembre 2019 salvo variazioni di palinsesto, Tosca Navarro ancora una volta farà il possibile per aiutare i giovani affetti da problemi psichici, nella struttura in cui esercita la sua professione.

Ci saranno due nuovi casi complicati da risolvere. Ad avere bisogno dell’aiuto della ribelle neuropsichiatra saranno Diego e Adila, un ragazzo svenuto in un centro sportivo dopo aver fatto degli allenamenti pesanti, e una giovane che verrà ricoverata per essere vittima di alcune allucinazioni.

Trama del quarto episodio: Tosca deve curare Diego e Adila

Le anticipazioni della quarta puntata in programmazione mercoledì 27 novembre 2019 sempre in prima serata, dicono che l’attenzione dei telespettatori si concentrerà su due nuovi protagonisti.

Si tratta di Diego (Giacomo Colavito) e Adila (Virginia Diop), che si rivolgeranno alla psichiatra Tosca. Il primo giovane metterà piede nel reparto di neuropsichiatria infantile per essersi allenato così tanto, al tal punto da perdere i sensi. Tosca per trovare la giusta cura per il ragazzo vorrà capire in quale ambiente vive, e sarà disposta persino a recarsi nella palestra frequentata dallo stesso per ricostruire le dinamiche dello svenimento.

Nel contempo la situazione tra la Capello (Nina Torresi) e suo marito peggiorerà ulteriormente: la dottoressa durante le ore di lavoro si avvicinerà sempre di più al collega Alessandro Agosti (Paolo Briguglia). Successivamente Adila, una sedicenne italiana figlia di genitori di origine africana, si ritroverà ricoverata nella struttura al timone di Tosca dopo aver avuto un’allucinazione. Quest’ultima verrà a conoscenza che la sua nuova paziente, non va d’accordo con i suoi genitori.

Intanto Diego anche se darà l’impressione di essere guarito, vorrà avere un confronto con Bruno (Nicolò Bertonelli) prima di essere dimesso dall’ospedale.

Riassunto del secondo appuntamento

Nel secondo appuntamento che il pubblico ha visto il 13 novembre 2019 a partire dalle ore 21:15, la dottoressa Tosca ha avuto modo di conoscere Roberto e Silvia. Quest’ultima è stata affidata alle cure della Navarro dopo aver avuto un raptus d'ira implacabile, mentre si trovava a scuola.

La responsabile del reparto di neuropsichiatria ha iniziato a fare delle indagini, per capire per quale motivo la sua nuova paziente abbia avuto una crisi improvvisa, pur trattandosi di una studente modello. Una giovane chiamata Caterina ha fatto intuire alla Navarro di non aver detto tutto sul conto della sua migliore amica Silvia. Nel frattempo Di Muro sempre più attratto dalla Tosca, ha deciso di conoscerla meglio facendo delle ricerche sul suo passato.

Purtroppo la psichiatra ha preso le distanze dal magistrato Piergiorgio, sempre più intenzionato a scoprire quale segreto nasconde la donna che continua ad essere nella sua mente. Per concludere la Navarro si è occupata anche di Roberto, un giovane disorientato sofferente per avere una sorta di dipendenza dalla musica.