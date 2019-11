Sono giorni che in rete non si parla d'altro che del presunto flirt estivo tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso: la foto che confermerebbe l'avvicinamento tra i due a Formentera, ha impazzato sui social fino a poche ore fa. Durante la registrazione di Uomini e donne del 14 novembre, è stata ospite la ragazza protagonista dello scatto incriminato. Il tronista, inoltre, ha dovuto far fronte alla decisione di entrambe le sue corteggiatrici di non partecipare alla puntata.

Giulio dimostra di non essere d'accordo con la D'Urso

Oggi, giovedì 14 novembre, è stata registrata una nuova e movimentata puntata del Trono Classico: le prime anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", fanno sapere che il tronista più in difficoltà è stato senza dubbio Giulio Raselli.

La registrazione è cominciata con l'ingresso in studio della ragazza con la quale l'alessandrino ha flirtato quest'estate a Formentera: la mora accanto alla quale è stato fotografato il giovane, dunque, non è Giulia D'Urso come tanti ipotizzavano ma un'altra persona, che oggi ha testimoniato tutto davanti alle telecamere.

L'ex tentatore, però, ha avuto il suo bel da fare anche quando Maria De Filippi l'ha informato della presa di posizione delle sue corteggiatrici: né Giulia né Giovanna hanno deciso di prendere parte alla puntata.

Raselli ha avuto la possibilità di parlare in video chiamata con entrambe le ragazze ma, se con la D'Urso ha litigato e le ha riattaccato il telefono, con la Abate le cose sono andate molto meglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Il tronista ha deciso di abbandonare lo studio per andare a chiarire con Giovanna: secondo gli altri protagonisti di Uomini e Donne, il giovane sceglierà fuori dagli Elios.

Giulia ha scelto Daniele, che ha risposto sì

Quello che è accaduto tra Giulio Raselli e Giovanna fuori dagli studi, il pubblico potrà vederlo quando la puntata registrata oggi sarà mandata in onda su Canale 5, ipoteticamente tra un paio di settimane.

È stata Maria De Filippi a precisare che la redazione ha seguito il tronista e sta riprendendo tutto quello che sarà trasmesso in Tv a breve.

Il 14 novembre, però, sarà anche ricordato per l'addio di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne: la romana, dopo aver ballato guancia a guancia con Daniele, non è riuscita più a nascondere il forte interesse che prova nei suoi confronti e l'ha scelto.

Se questa nuova coppia si è formata nel Trono Classico, è anche grazie al consiglio che il rifiutato Alessandro ha dato a Giulia: il corteggiatore ha spronato la giovane a seguire il cuore, anche se questo lo avrebbe ferito.

Il comportamento del ragazzo è piaciuto a tal punto che il pubblico in studio ha chiesto a gran voce che gli fosse offerto il trono: la conduttrice ha risposto che ci penserà e prenderà una decisione dopo aver parlato con lui lontano dalle telecamere.