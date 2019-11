Su Diva e Donna in queste ore si vocifera che i rapporti tra Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti siano in una fase di stallo. Le due donne sono sempre state in ottimi rapporti, anche dopo che la modella bergamasca si è separata dal cantante romano. Oggi però, le cose tra le due potrebbero essere cambiate.

Sulle pagine della rivista di cronaca rosa si legge: "Quando Marica e Aurora sono state chiamate a partecipare a uno stesso evento milanese, hanno chiesto di essere messe in scaletta lontane l'una dall'altra".

A quanto pare una sarebbe dovuta intervenire la mattina, l'altra invece nel pomeriggio.

Si sa che l'amore all'interno di una coppia può finire, ma questo non sarebbe affatto un problema per la figlia del cantante romano. La cosa che avrebbe fatto storcere il naso ad Aurora sarebbe la nuova relazione di Marica Pellegrinelli al fianco di Charley Vezza. Sul web infatti, si mormora che amici e parenti del cantante romano non abbiamo preso nel migliore dei modi la prematura uscita allo scoperto tra la modella e Vezza.

Va detto che al momento entrambe le dirette interessate non hanno confermato o smentito di essere in cattivi rapporti. Dunque, la notizia apparsa sul giornale edito da Cairo Editore per ora rimane solo un pettegolezzo. Inoltre, va precisato che sia Marica che Aurora continuano a seguirsi sui social.

Michelle Hunziker: cessa ogni rapporto con Marica

Al contrario di quanto fatto da Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ha chiuso ogni tipo di rapporto con Marica Pellegrinelli.

Pochi giorni dopo l'annuncio della fine del matrimonio tra il cantante romano e la modella bergamasca, la Hunziker non ci aveva pensato su due volte a smettere di seguire sui social la Pellegrinelli. Inoltre, Michelle Hunziker sui social aveva subito postato un messaggio di conforto verso il suo ex marito. La svizzera aveva speso delle belle parole nei confronti di Eros Ramazotti e si era detta vicina all'uomo.

Eros e Marica: in ottimo rapporti

L'amore tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è terminato, ma i due continuano ad essere in buoni rapporti. La conferma sarebbe arrivata proprio dai social. Nei giorni scorsi il cantante in occasione delle celebrazioni per i trent'anni dalla caduta del muro di Berlino ha pubblicato uno scatto su Instagram.

Tra le varie persone che hanno convidiso la scelta del 56enne, è apparso anche un like dell'ex moglie.

Al di là della fine del matrimonio avvnuto di comune accordo, Eros e Marica non intendono affatto farsi la guerra. Con tutta probabilità tra i due continua ad esserci del rispetto reciproco, anche perché dall'unione della coppia sono nati due splendidi bambini.