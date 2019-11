La coppia formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi è una delle poche sopravvissute dopo la trasmissione. I due ex protagonisti di Uomini e donne ad oggi sono felici e la loro convivenza prosegue a gonfie vele, anche se a volte non mancano delle liti. L'ex corteggiatrice oltre a parlare del rapporto con il suo compagno, si è espressa sulla fine della storia tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni.

Infine, ha lanciato una vera e propria stoccata ai troni di quest'edizione.

Claudia nelle scorse ora ha deciso di interagire con i suoi fan. Attravero il suo profilo Instagram, la fidanzata del Riccardi ha espresso la sua opinione in merito alla rottura tra Irene e Luigi. La Dionigi si è detta molto dispiaciuta per la fine di questa storia, visto che i due giovani formavano una bella coppia. Poi l'ex corteggiatrice romana ha aggiunto: "Se c'è il sentimento le cose si superano piano piano."

In merito all'addio a Luigi Mastroianni lo scorso sabato per la prima volta si è espressa anche la diretta interessata.

A Non succederà più, Irene Capuano ha confidato di sperare in un ritorno di fiamma con l'ex tronista. La Capuano senza troppi giri di parole ha ammesso di provare ancora un forte sentimento nei confronti del suo ex: "Ad oggi ci sono. L'orgoglio ci divide, ma vedremo solo il tempo saprà darci le giuste risposte".

Dunque sulla base di quanto riferito da Claudia Dionigi anche Irene è convinta che se il sentimento è ancora vivo, con il tempo le cose potranno tornare al loro posto. Ricordiamo per chi non avesse seguito la vicenda tra Irene e Luigi, che la coppia si è lasciata a causa delle numerose incompatibilità caratteriali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il commento di Claudia sui nuovi tronisti

Claudia Dionigi nel parlare con i suoi follower, ha confidato che quando ha del tempo libero guarda le puntate del trono classico in cui lei era protagonista: "Si rideva un po'". Quest'ultima affermazione è risuonata come una frecciatina ai tronisti di quest'anno. Poco dopo infatti, l'ex corteggiatrice ha ammesso che il programma puntata dopo puntata, la lascia sempre più allibita dai fatti che accadono. Poi ha aggiunto: "Ditemi quello che volete, ma a me piace Giovanna. La vedo vera, poi magari mi sbaglierò".

Lorenzo Riccardi forse al GF Vip

Da qualche settimana a questa parte si vocifera di una partecipazione al Grande Fratello Vip da parte di Lorenzo Riccardi. L'ex tronista in più di un'occasione aveva espresso la volontà di essere un concorrente: "Spero di poter entrare nella Casa" aveva affermato. Al momento la strada per l'ufficializazione di Lorenzo nel reality-show di Canale 5 è ancora lunga, visto che il programma verrà trasmesso a gennaio del 2020.

Tuttavia la possibilità di vedere Riccardi di nuovo sul piccolo schermo non è poi così lontana. In merito alla possibilità di vedere Lorenzo al GF, Claudia Dionigi in una recente intervista disse di voler sostenere il suo compagno in ogni decisione anche se non sarà facile.