Matrimonio a Prima Vista 4 sei mesi dopo va in onda il 5 novembre su Real Time in prima serata. Cecilia e Luca, Ambra e Marco e infine Federica e Fulvio racconteranno come si è evoluto il loro rapporto qualche mese dopo la conclusione del docu reality. Non mancheranno le sorprese, in primis la decisione di Luca di tirarsi indietro con la rossa Cecilia che, tuttavia, avrebbe voluto continuare la relazione. Inaspettatamente, Federica e Fulvio proveranno a mettere da parte i dissapori, promettendosi di risentirsi e frequentarsi. Sarà un nuovo inizio?

Speciale Matrimonio a Prima Vista 4, sei mesi dopo: Fulvio e Federica

La puntata speciale di Matrimonio a Prima Vista 4 sei mesi dopo in onda il 5 novembre su Real Time inizierà con Fulvio e Federica. La coppia ha avuto un percorso assai tormentato all'interno del docu-reality. Dopo continue incomprensioni, i due avevano deciso di restituire le fedi, reduci di un litigio furibondo. Si inizia con Federica che, davanti ai filmati con i momento salienti del suo percorso, dice di essersi pentita di non aver dato abbastanza spazio a Fulvio, pensando solo a se stessa.

Insomma, la ragazza sembra essere pentita di come siano andate le cose.

In onda poi un filmato della madre di Fulvio, che non manca di criticare l'atteggiamento di Federica nei confronti del figlio, definendolo acido. Lei commenta dicendo di capirla e comprenderla, nonostante precisi che, se solo fosse stata più accogliente nei suoi confronti, forse il rapporto con Fulvio ne avrebbe giovato.

Federico e Fulvia dopo Matrimonio a Prima Vista 4

Terminati i filmati, Federica è pronta ad incontrare Fulvio.

Tra i due c'è un'atmosfera decisamente più rilassata rispetto l'ultima volta in cui si sono incontrati. Lui, dopo aver ammesso di esserci rimasto piuttosto male, fa marcia indietro e chiede scusa alla ex moglie. Il ragazzo spiega che la sua continua ansia e i toni accesi erano frutto di una tensione tangibile nell'aria, che l'hanno spinto a comportarsi in quel modo. Rivedendo i filmati però, si è accorto di aver sbagliato e di aver esagerato.

A sorpresa, Fulvio e Federica decidono di riallacciare i rapporti. Certo, non sarà facile... tuttavia perché non provare? Federica, più cauta, crede che si potrà incominciare un nuovo rapporto partendo dall'amicizia, e poi chissà. La ex coppia si saluta con un bacio affettuoso, stupendo così i tantissimi fan di Matrimonio a Prima Vista 4. Dopo di loro, verranno intervistati gli altri partecipanti.

Ambra e Marco diranno di essere molto amici e niente di più, mentre Cecilia e Luca si sono lasciati. La decisione sembrerebbe essere stata presa dal ragazzo, resosi conto di non essere innamorato.