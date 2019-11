Non è passata neppure una settimana da quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno lasciato lo studio di Uomini e donne con la reciproca promessa di dare un'altra chance al loro rapporto. Nel corso della puntata del Trono Over che è stata trasmessa oggi, martedì 5 novembre, i due sono apparsi di nuovo distanti e poco propensi a capirsi: la dama, in particolare, si è lamentata dello scarso trasporto fisico che il cavaliere le ha dimostrato nei giorni precedenti e l'ha fatto con parole che hanno irritato molto il pugliese.

Ida smentisce Riccardo: nessun bacio alla stazione

Il ritorno di fiamma tra la Platano e Guarnieri, procede a rilento: stando a quello che ha raccontato la dama oggi in studio, Riccardo sarebbe parecchio frenato dei suoi confronti, soprattutto fisicamente. Durante la puntata del Trono Over del 5 novembre, la parrucchiera ha palesato i tanti dubbi che ha sul compagno, principalmente quelli relativi alla poca passionalità che lui ha dimostrato da quando sono tornati insieme.

A Maria De Filippi che le ha chiesto se c'è stato qualcosa in più tra lei e il fidanzato, Ida ha confessato: "No, ci siamo solo sfiorati ma non c'è stato nessun bacio vero".

La bresciana, inoltre, ha lasciato intendere che tra lei e il pugliese non c'è stato nessun rapporto intimo da quando hanno deciso di riprovarci e, secondo lei, sarebbe lui a non desiderarla abbastanza.

Quando il cavaliere è entrato in studio, è apparso piuttosto basito dalle affermazioni che ha fatto la compagna: a suo dire, tra lui e Ida non solo ci sono stati dei baci coinvolgenti, ma la passione tra loro non mancherebbe come lei ha voluto far credere.

Ancora problemi tra Ida e Riccardo: la pace è lontana

Riccardo ha sostenuto davanti a tutti che lui e Ida si sono baciati in stazione prima che lei partisse e che in settimana non si sono visti a causa di reciproci impegni.

La Platano ha smentito il cavaliere quando ha affermato: "Devo passare per bugiarda? Un bacio vero e sentito non c'è stato, non uno come quelli che ci siamo sempre dati noi". A questo punto, forse spinto anche dal tifo del pubblico presente, Guarnieri si è alzato ed ha baciato con passione la bresciana.

Quest'ultima, però, non ha mollato la presa, anzi ha raccontato: "Tra noi non c'è stata nessuna intimità. La sera che abbiamo dormito insieme, io lo desideravo ma lui si è addormentato".

Il pugliese ci è rimasto molto male nell'ascoltare queste dichiarazioni, ha provato anche a giustificarsi ma tutti sembravano stare dalla parte di Ida.

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne che c'è stata pochi giorni fa, fanno sapere che tra i due protagonisti del Trono Over ci sono state altre discussioni e nessuno è riuscito nell'intento di fargli fare pace.