Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che quotidianamente viene vista da quasi tre milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda mercoledì 6 e giovedì 7 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5 rivelano che Fernando Mesia cadrà nella disperazione più totale quando scoprirà che Maria Elena è morta durante le loro nozze. Isaac Guerrero, invece, apprenderà che Elsa Laguna ha deciso di lasciarlo, tanto da chiedere aiuto a Consuelo.

Il Segreto, puntata 6 novembre: Maria Elena muore, Fernando vedovo

Molte novità intratterranno i telespettatori delle vicende ambientate a Puente Viejo. La trama de Il Segreto, riguardante la puntata di mercoledì 6 novembre su Canale 5 si sofferma sulle conseguenze dell'attentato alla Casona. Nel dettaglio, l'ordigno esplosivo provocherà la morte di Maria Elena, tanto che Fernando sprofonderà nella disperazione.

Le condizioni della Castaneda, invece, appariranno disperate. Intanto la notizia dell'incidente arriverà fino al comune, dove Severo cercherà di nascondere il suo turbamento. Il Santacruz, infatti, cercherà di scoprire chi sono i colpevoli della strage.

Isaac ha dei sospetti su Antolina

Alla Casona, Maria avrà una crisi mentre il dottor Zabaleta sarà preoccupato per la ferita riportata da Matias all'occhio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto il Mesia organizzerà la veglia funebre della sua sfortunata sposa, chiedendo alle autorità che i colpevoli siano assicurati alla giustizia. Isaac, invece, crederà che Antolina (Maria Lima) gli abbia rubato i soldi, riposti nel ripiano. Infine Prudencio (Jose Milan) non accetterà che Lola venda il suo corpo, tanto da offrire il posto lasciato vacante da Marchena. L'Ortega rimarrà favorevolmente colpito dalla bravura della nuova impiegata.

Puntata 7 novembre: Elsa dice addio al Guerrero

Stando agli spoiler de Il Segreto, riguardanti la puntata di giovedì 7 novembre, si evince che il dottor Zabaleta avvertirà Francisca (Maria Bouzas) che Maria (Loreto Mauleon) è in gravi condizioni mentre Carmelo avrà dei presentimenti sul colpevole dell'attentato. Poco dopo, Leal comincerà a sospettare del suo amico Severo a causa del suo strano comportamento.

Allo stesso tempo, Elsa (Alejandra Meco) deciderà di lasciare Isaac per non rivelargli di essere in punto di morte a causa di una gravissima malattia cardiaca. Il Guerrero, a questo punto, chiederà aiuto a Consuelo, la quale comincerà ad indagare a tal proposito. Infine il popolo di Puente Viejo si accingerà a dare l'ultimo saluto alla Casado De Brey. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera iberica è in onda tutti i giorni su Canale 5.