Continua a far discutere l'intricata vicenda che ha come protagonisti Paola Caruso e Moreno Merlo. Dopo un fidanzamento durato circa quattro mesi, in queste ultime ore la showgirl calabrese ha mosso delle accuse piuttosto pesanti nei confronti dell'ex compagno dal salotto di Domenica Live.

L'ex "Bonas" di Avanti un Altro ha rivelato che il deejay l'avrebbe registrata di nascosto durante la loro frequentazione per poi ricattarla.

Inoltre ha aggiunto che il trentenne torinese sarebbe stato con lei solo per ritagliarsi un pizzico di popolarità. Infine ha svelato di aver aiutato Merlo anche sotto il profilo economico, poiché di recente non starebbe attraversando un buon momento sotto l'aspetto finanziario.

L'ex tentatore di Temptation Island, dopo aver ascoltato le dichiarazioni della soubrette di Catanzaro, è intervenuto su Instagram per fornire la sua versione dei fatti, etichettando come falsità le parole dell'ex fidanzata.

Merlo smentisce la Caruso: 'Parli di aria fritta'

Moreno Merlo, dopo essere venuto a conoscenza delle pesanti accuse lanciate da Paola Caruso contro di lui, ha voluto raccontare la sua verità. Il giovane ha pubblicato una serie di Instagram Stories nelle quali ha innanzitutto invitato la 34enne calabrese a supportare le sue parole con delle prove concrete, altrimenti vuol dire che si tratta solo di una serie di sciocchezze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

In un secondo momento, il deejay ha consigliato all'ex compagna di scusarsi non solo con lui ma anche con il pubblico che ha dovuto ascoltare le sue menzogne in televisione: "Il problema è questo - ha affermato il trentenne piemontese - se io parlo, porto delle prove. Se tu parli, parli di aria fritta, fantasia, il nulla". Quindi ha ribadito di essere una persona limpida e di non aver nulla da nascondere.

Lo sfogo dell'ex tentatore non è finito qui, infatti in altre Instagram Stories ha attaccato senza mezzi termini Paola Caruso, dicendo che si è creata intorno a sé una vita finta, basata quasi esclusivamente sul mondo dello spettacolo. Merlo ha ricordato che non esistono soltanto le luci della ribalta, ma anche e soprattutto la realtà, chiosando con un'immagine piuttosto forte: "Ti sei autocreata un piedistallo che presto si sgretolerà".

Giovanni Conversano si schiera con Paola Caruso: 'Ti capisco'

Il botta e risposta tra Paola Caruso e Moreno Merlo in queste ore sta appassionando il popolo dei social network. La showgirl da poco ha condiviso pubblicamente alcuni messaggi di sostegno e affetto che le sono stati inviati da alcuni fan, tra i quali ne è comparso anche uno di Giovanni Conversano.

L'ex tronista di Uomini e Donne si è schierato dalla parte della Caruso, scrivendo: "Cara Paola, ti capisco molto bene.

Io avevo un'anziana ex che si comportava come il tuo fidanzato. Tranquilla, c'è il karma". Alcuni utenti del web ritengono che con quest'affermazione l'imprenditore abbia voluto lanciare una frecciatina a Serena Enardu.

Il termine "karma", infatti, era stato già utilizzato da Conversano in uno dei suoi precedenti sfoghi contro l'ex fidanzata, quando quest'ultima stava partecipando a Temptation Island Vip.

In quella circostanza, il quarantenne pugliese aveva spiegato che, dopo essere stato definito per diversi anni come il malvagio di turno, finalmente prima o poi sarebbe emersa la verità.