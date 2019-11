Il 23 novembre è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne, la trasmissione in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Il sito Il Vicolo delle News ha diffuso delle anticipazioni su ciò che è avvenuto in studio. La prima protagonista della puntata è stata come sempre Gemma Galgani che in questo momento sta vivendo un momento molto positivo in amore, dopo aver fatto la conoscenza del corteggiatore Juan Luis.

Secondo gli spoiler diffusi sul web, tra i due le cose stanno andando piuttosto bene. Gemma ha fatto un regalo romantico e originale al venezuelano. Quest'ultimo inoltre ha ricevuto l'arrivo in studio di cinque corteggiatrici. L'uomo ha reagito in un modo che la Galgani ha molto apprezzato. Cosa ha fatto Juan di fronte alle cinque donne venute per lui?

Spoiler su Gemma e Juan a Uomini e Donne: lui manda via cinque corteggiatrici

La Galgani, secondo gli spoiler in rete, durante la registrazione del 23 novembre di Uomini e Donne, ha deciso di fare un passo in avanti con Juan cercando di stupirlo con qualcosa di speciale.

La donna ha portato in studio un regalo per il corteggiatore: un cartellone ritagliato a forma di cuore con 120 post-it attaccati sopra. Su ogni fogliettino c'era indicata una canzone d’amore dedicata a lui. Gemma ha detto al venezuelano che in ogni puntata lui dovrà staccare un post-it e insieme balleranno la canzone indicata su di esso. Maria De Filippi ad un certo punto della registrazione ha comunicato ad entrambi che cinque donne volevano conoscere Juan ed erano ad aspettare fuori dallo studio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Dopo aver fatto entrare le cinque corteggiatrici e aver ascoltato ognuna, Juan ha deciso di rifiutare la loro conoscenza per continuare a frequentare solamente Gemma.

Uomini e Donne registrazione del 23 novembre, spoiler: Juan rifiuta anche la conoscenza di Paula

Proseguono le registrazioni delle puntate di Uomini e Donne. Il 23 novembre in studio tra Gemma e Juan sono accadute diverse situazioni che hanno dimostrato il reciproco interesse.

Dopo il regalo romantico della Galgani e il rifiuto espresso dall'uomo davanti a delle potenziali conoscenze con altre donne, il venezuelano ha anche deciso di mandare a casa Paula. Quest'ultima era la corteggiatrice venuta in precedenza e che lui aveva inizialmente accettato di conoscere. L'uomo ha gentilmente spiegato alla signora di non aver compreso le regole del programma e che ha preso la decisione di non volerla conoscere.

Tutto ciò non poteva che far piacere a Gemma la quale ha comunque ammesso insieme a Juan che tra loro non c'è stato ancora nulla, ma soltanto dei baci a stampo.