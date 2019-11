Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla fine della quinta settimana di programmazione e quella di venerdì 15 novembre sarà una puntata che i fan della soap non dimenticheranno. Riccardo e Nicoletta, infatti, saranno prossimi a partire, ma Cesare manderà all'aria i piani dei due amanti. Inoltre, Rocco vedrà Maria al Paradiso, ma proverà interesse per una Venere.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 15 novembre: Riccardo e Nicoletta vengono fermati

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì, 15 novembre raccontano che la puntata terrà i telespettatori col fiato sospeso.

I Cattaneo saranno apparentemente tranquilli e trascorreranno delle ore in compagnia della nipotina e la figlia. Silvia e Luciano, in realtà, ignoreranno ciò che Nicoletta avrà intenzione di fare di lì a poco. La giovane sposa, infatti, avrà un piano con Riccardo per fuggire in America insieme a Margherita e lasciare Cesare. Tutto sembrerà procedere per il meglio secondo quanto stabilito dal giovane Guarnieri e Nicoletta, ma a rovinare i loro progetti all'ultimo minuto sarà Cesare. Il marito della Cattaneo, infatti, verrà a conoscenza del piano segreto da Adelaide e i due troveranno una soluzione per impedire la fuga degli amanti con la bambina.

Cosa farà Diamante per salvare il suo matrimonio e portare con sé Nicoletta e Margherita a Bari? L'unica cosa certa, per il momento, è che il personaggio della Cattaneo abbandonerà la soap, poiché l'attrice ha dichiarato di avere altri impegni lavorativi presi in precedenza.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, 15 novembre: Rocco attratto da Marina

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì, inoltre, rivela che Rocco incontrerà Maria al grande magazzino.

Il ragazzo, però, non sarà molto entusiasta di questa visita. La sua attenzione sarà catturata da una Venere: Marina. La bella Fiore, infatti, sarà al centro della scena perché arriverà per lei il momento di prendere parte al Carosello. La ragazza reciterà come protagonista nel filmato promozionale che Vittorio ha pensato per il Paradiso e Rocco sarà molto colpito dalla bellezza della ragazza. Le differenze culturali che separano il giovane siciliano e la Venere sono molte, ma solo il tempo potrà stabilire se tra i due potrebbe nascere qualcosa.

Rocco è arrivato da poco a Milano e potrebbe fare un percorso inaspettato volto a migliorare le sue convinzioni, chiuse e un po' ignoranti. Durante il soggiorno nella grande città, anche il personaggio della zia Agnese è cambiato. La donna, al suo arrivo a Milano, usciva solo per fare la spesa e frequentare la parrocchia, mentre quest'anno si è integrata molto bene, trovando anche lavoro al Paradiso ed ha allargato di molto i suoi orizzonti: a sua figlia Tina, infatti, ha permesso di lasciare la città con l'uomo che ama nonostante lui fosse stato già sposato.

Cambierà anche Rocco?

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40.