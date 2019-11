Pezzi Unici, la Serie TV con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello sta registrando ottimi ascolti dopo il debutto in televisione. Gli spoiler della terza puntata in onda il 1° dicembre 2019, rivelano che Vanni Bandinelli scoprirà che sua moglie Chiara vuole lasciarlo, mentre Lapo riceverà la visita della madre, con un passato molto turbolento alle spalle.

Arriva la madre di Lapo, Chiara vuole la separazione

Continua il successo della serie tv con protagonista Sergio Castellitto, nelle vesti di un artigiano fiorentino.

Le anticipazioni di Pezzi Unici, riguardante la terza puntata in programma domenica 1° dicembre su Rai Uno, rivelano che ci saranno molti colpi di scena. Nel quinto episodio intitolo "Le disgrazie non vengono mai sole", tutto gli occhi saranno puntati su Lapo, il figlio di un falegname. I telespettatori scopriranno che il giovane ha avuto un'esistenza molto travagliata. Dopo la morte del padre, il patrigno usava picchiarlo e spacciava sostanze stupefacenti mentre la madre era una tossicodipendente.

Nonostante tutto, Vanni sarà favorevolmente colpito da Lapo, in quanto bravissimo nell'artigianato. Ma ecco che la madre tornerà all'improvviso nella vita del giovane dopo essere stata in un centro per disintossicarsi. Un ritorno che desterà la preoccupazione degli amici, in quanto temono che la donna possa scoprire il loro segreto.

Intanto ci saranno nuovi guai per Bandinelli. Sua moglie Chiara, infatti, sarà sempre più decisa a chiedergli la separazione dopo i problemi sorti alla morte di Lorenzo. Lapo, invece, metterà in imbarazzo il proprietario del laboratorio artigianale.

Infatti reagirà ad una provocazione di un ragazzo, arrivato insieme a sua nonna a fare delle compere. Qui il giovane agirà con violenza, tanto che l'anziana signora vorrebbe sporgere denuncia nei suoi confronti.

Vanni capisce che i ragazzi sono coinvolti nella morte di Lorenzo

Gli spoiler di Pezzi Unici, incentrati sul sesto episodio intitolato "Le verità nascoste" in onda il 1° dicembre, rivelano che l'incidente con i clienti spingerà la polizia a fare alcune indagini sul negozio fiorentino.

Le forze dell'ordine, infatti, applicheranno i sigilli dopo aver scoperto delle irregolarità all'attività commerciale. Per questo motivo, Vanni sarà costretto a fare dei lavori di ristrutturazione per poi tornare ad alzare le saracinesche. Peccato che Bandinelli non abbia tutti i soldi a disposizione per compiere tali miglioramenti. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'uomo scambierà alcuni lavori di restauro di legni antichi, presso un monastero per alcuni lavori di muratura al suo laboratorio.

Nella terza puntata ci sarà posto anche per i sentimenti: Carlo dimostrerà di essere sempre più invaghito di Jess mentre Beatrice si dichiarerà a Elia, ma sarà respinta. I rapporti tra Lapo e Valentina, invece, procederanno a gonfie vele mentre Vanni tenterà di non mettere la parola fine al matrimonio con Chiara. Infine l'uomo spierà una furiosa conversazione tra Elia e Lapo, dove capirà che sono coinvolti nella misteriosa morte di Lorenzo.