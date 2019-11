Torna l'appuntamento con le notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera in onda da moltissimo tempo su Rai 3. Gli spoiler della puntata di lunedì 25 novembre rivelano che Raffaele Giordano dimostrerà di essere preoccupato per il primo giorno lavorativo di suo figlio Diego. Fabrizio Rosato, invece, tenterà di riavvicinarsi a Marina.

Un posto al sole, puntata 25 novembre: Diego inizia a lavorare, Raffaele preoccupato

Importanti sviluppi accadranno negli appuntamenti dello sceneggiato, trasmessi ad inizio settimana.

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti la puntata trasmessa lunedì 25 novembre dalle ore 20:35 su Rai 3, rivelano che Diego si riprenderà in mano la vita, dopo essere stato ingiustamente accusato di aver tentato di uccidere l'avvocato Aldo.

Nel dettaglio, Patrizio farà in modo che il fratello sia assunto al caffè Vulcano. Una novità che però sarà fonte di ansia, sopratutto per il padre. A tal proposito, Raffale sarà coinvolto in prima persona, in quanto sosterrà il figlio nella sua prima giornata lavorativa.

Di conseguenza, il Giordano gli acquisterà una bicicletta elettrica per spostarsi più velocemente durante le consegne a Napoli. Andrea, nel frattempo, chiederà a Silvia di aiutarlo in quanto ha deciso di comunicare qualcosa di veramente importante ad Arianna. Il Pergolesi, infatti, temerà che la sua compagna non accetti quello che ha in mente di fare. In particolare, l'uomo avrà intenzione di trasferirsi a Londra per stare accanto ad Alice. Un escamotage per permettere all'attore Davide Devenuto di lasciare la soap opera dopo ben 15 anni di permanenza sul set.

Fabrizio tenta di riavvicinarsi a Marina

La trama di Un posto al sole, in onda domani 25 novembre su Rai 3, rivela che Fabrizio e Marina avranno un confronto che avrà delle ripercussioni nella loro storia d'amore. Rosato, infatti, vorrà riappacificarsi con la Giordano dopo aver superato alcune incomprensioni. In seguito, quest'ultima avrà una discussione con Alberto, il quale tenterà in ogni modo di riconquistare la sua fiducia.

La donna, infatti, ha scoperto che ai cantieri ci sono alcune falle nel bilancio, dopo una soffiata di Roberto. Per questo motivo per il Palladini si prospetta un'impresa molto difficile, visto che Marina è davvero un osso duro. Ci riuscirà?

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di venerdì 22 novembre, Alberto tenta di convincere Clara a concedersi di nuovo a Cipriani in cambio del versamento di una somma generosa di denaro.

Patrizio, invece, ha un'idea per ribaltare la situazione lavorativa di Diego, mentre Fabrizio ha dato ragione a suo zio Sebastiano, tanto da allontanarsi da Marina. In attesa di sapere cosa succederà nella puntata di martedì 26 novembre, si ricorda che gli appuntamenti possono essere rivisti in replica su Rai Play.