Oggi, lunedì 11 novembre, nella nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5 sono arrivate nuove rivelazioni sul presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Ospiti in studio i paparazzi Alex Fiumara, Alan Fiordelmondo, Maurizio Sorge, Manila Gorio, Kikò Nalli e l'ex fidanzata di Arena. Oltre alle rivelazioni dei paparazzi, è arrivata anche quella di Giulia Napolitano, l'ex di Gaetano che ha confermato di essere stata tradita con la bella professoressa ed ex gieffina Ambra. Delle dichiarazioni che hanno lasciato incredula Barbara D'Urso che ha voluto approfondire la situazione alquanto intricata.

Gaetano Arena avrebbe tradito la sua ex con Ambra

Nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, è stata ospitata Giulia Napolitano, l'ex fidanzata di Gaetano Arena per raccontare la sua versione dei fatti e per aggiungere qualche particolare in più riguardo al presunto tradimento di Ambra Lombardo. "Io e Gaetano siamo stati insieme un mese e ci siamo lasciati da poco" ha esordito la ragazza. Poi, ha aggiunto: "Quando lui è uscito con Ambra e si sono baciati, io stavo con lui.

Io conoscevo Alex, mi è venuto il dubbio dai comportamenti di Gaetano potesse esserci un’altra e proprio lui in tre giorni mi ha confermato che Gaetano mi tradiva". Dopo tali dichiarazioni, il clima in studio è diventato più teso e Barbara D'Urso, visibilmente turbata, ha chiesto alla ragazza: "Ma com'è possibile?". Poi, è intervenuto Kikò Nalli, attuale fidanzato di Ambra che ha dichiarato di non credere affatto alle parole dell'ex fidanzata di Gaetano e che continua a sostenere che questo gossip sia tutto una montatura. Insomma, ci sarà un fondo di verità su questa situazione? Chissà, resta tutto ancora da scoprire.

Manila Gorio litiga con il paparazzo Alex Fiumara a Pomeriggio 5

Durante la puntata odierna di Pomeriggio 5, c'è stato anche un duro scontro tra Manila Gorio e il fotografo Alex Fiumara. A far traboccare il vaso sono state alcune dichiarazioni di Manila sul presunto Gossip di Gaetano Arena. La modella, infatti, ha dichiarato: "Sono stata contattata da Gaetano che mi ha detto che cercava un personaggio molto forte per farlo tornare nelle trasmissioni della D'Urso.

Tutto questo è nato grazie ad Alex Fiumara". Alex Fiumara, a sua volta, è intervenuto dicendo: "Quello che dice Manila è vero in parte e ne ho le prove". Successivamente Manila, non contenta, ha continuato a interpellare Fiumara: "E' vero che Gaetano mi ha chiesto una paparazzata? Rispondi!". La risposta del paparazzo è stata: "No, non è così. Manila mi ha chiamato e mi ha detto farmi girare delle sue foto fatte a Ibiza".

Manila ha continuato a interrompere il paparazzo, mandandolo su tutte le furie. A quel punto, Fiumara ha sbottato: "Lasciami parlare! Mi dispiace che ti stai comportando così perché stai buttando al fuoco dieci anni di amicizia". La Gorio ha ribattuto stizzita: "L'amicizia è un conto, mentre venire a screditare una persona è un altro. Dovete smetterla di inventare scoop falsi!". Infine, la conduttrice Barbara D'Urso è intervenuta cercando di placare, sebbene invano, gli animi: "Evidentemente, Gaetano avrà detto no alla paparazzata con Manila e sì a quella con Ambra".

Manila ha poi confermato le ultime parole della D'Urso: "Sì, esatto è quello che sto dicendo. Dovevo esserci io al posto di Ambra". Insomma, lo scontro tra i due ospiti si è "concluso", ma ci sono ancora tanti punti da chiarire in merito a questo gossip degli ultimi giorni.