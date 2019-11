Nel pomeriggio di ieri, c'è stato un vero e proprio scontro negli studi di Pomeriggio 5. I protagonisti della lite verbale sono stati Gaetano Arena e Alessandro Fiumara. Da ormai qualche settimana a questa parte sul web si vocifera di un presunto flirt tra l'ex gieffino a Ambra Lombardo, attuale compagna di Kikò Nalli.

Gaetano Arena è tornato da Barbara D'Urso per spiegare i motivi che l'hanno portato a scagliarsi contro il paparazzo.

Secondo l'ex gieffino la sua sarebbe stata una reazione, dopo settimane di pedinamenti da parte del fotografo. A sostenere il contrario ci ha pensato lo stesso Aessandro Fiumara: "Ma quale settimane, ci ho messo tre giorni per ottenere quello che volevo".

Una volta archiviata l'aggressione al paparazzo, in studio si è passati al presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. Secondo i tre paparazzi presenti in studio non ci sarebbero dubbi, la professoressa siciliana ed il suo ex coinquilino avrebbero avuto una tresca. Addirittura Fiumara ha ammesso di essere a conoscenza di alcune foto compromettenti, dove i due protagonisti del Gossip si baciano.

Alan Fiordelmondo: 'La prossima settimana uscirà lo scoop'

Gaetano Arena è finito nel mirino dei tre paparazzi presenti negli studi di Pomeriggio 5. Alla domanda di Barbara D'Urso: "Ma davvero frequenta Ambra in gran segreto?", Maurizio Sorgè, Alan Fiordelmondo e Alessandro Fiumara si sono letteralmente scatenati.

Secondo Fiordelmondo a breve su una nota rivista usciranno le foto che incriminano i due ex gieffini.

A confermare le voci, è intervenuto anche Sorgè: "Barbara ti dirò di più lui ha telefonato ai fotografi di Milano, perché voleva fare lo scoop". Per dimostrare la sua versione dei fatti, il fotografo ha confessato di essere in possesso di alcuni sms inviati da Gaetano ai paparazzi. Infine, Alessandro Fiumara ha rivelato che tra i due ex gieffini ci sarebbe stato anche un bacio.

Prima di congedarsi con il pubblico, Maurizio Sorgè ha svelato un ulteriore retroscena sulla fidanzata di Kikò Nalli.

Secondo il fotografo, la Lombardo quest'estate sarebbe stata pizzicata in compagnia di un noto calciatore. Su quest'ultima affermazione al momento non c'è stata nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata.

Nel frattempo sui social è arriva la replica di Kikò Nalli. Il parrucchiere ha ammesso di non credere ad una sola parola riferita dai tre paparazzi: "Almeno quando inventate finti flirt fateli credibili.

Appena smesso di sorridere, si torna a lavoro". Nei giorni scorsi aveva smentito la voci di gossip sul suo conto anche Ambra Lombardo, smentendo anche le affermazioni di Deianira Marzano.