Silvia Tirado e Gabriele Pippo potrebbero essere in crisi. L’ex concorrente di Temptation Island Vip tramite il suo profilo Instagram, si è sfogata. La coppia, all’interno del docu-reality di Canale 5, aveva mostrato di avere molti problemi. Mentre Silvia lamentava di essere sempre sola, Gabriele ha confessato di sentirsi giudicato dalla sua compagna. Nonostante il disagio mostrato da entrambi, i due avevano scelto comunque di uscire insieme.

Oggi la situazione tra i due sembra essere di nuovo problematica. La Tirado, sul suo profilo Instagram ha scritto un messaggio piuttosto sibillino: “Dovremmo stare con delle persone che ci fanno sentire importanti ogni giorno”. Silvia ha lasciato intendere di sentirsi trascurata, poiché il suo uomo penserebbe solo ed esclusivamente al suo lavoro. Anche se Silvia non ha fatto il nome del suo fidanzato, sembra inevitabile non pensare che lo sfogo sia dovuto al rapporto con il figlio di Pippo Franco.

Silvia: ‘È assurdo che una donna stia sempre sola’

Lo sfogo di Silvia Tirado non è passato inosservato ai telespettatori di Temptarion Island Vip. Dalle parole della donna si può ipotizzare che si senta trascurata dal suo fidanzato: “È assurdo che una donna stia sempre da sola.” Questo fu appunto uno dei tanti problemi per la quale Silvia e Gabriele avevano discusso anche durante il reality.

Secondo la Tirado, alcune persone non sono fatte per essere fidanzate, poiché 'amano pensare solo a se stessi'. Per questo, l’ex concorrente di Temptation ha invitato i suoi fan a circondarsi solo di persone che si ricordano sempre di chi sta loro accanto.

Gabriele e Silvia potrebbero essersi lasciati

In seguito allo sfogo di Silvia Tirado, il web si sta chiedendo se la coppia sia arrivata al capolinea. Al momento questo non è dato saperlo, ma la concorrente di Temptation Island sembra essere delusa per qualche motivo. Nelle scorse ore, sul profilo Instagram di Silvia, sono trapelati nuovi dettagli sul suo stato d’animo. La giovane avrebbe confidato di essere consapevole di aver mancato di rispetto al suo uomo durante l’esperienza nel reality, ma di essere cambiata.

A quanto pare (ma si tratta di ipotesi), la Tirado sarebbe andata su tutte le furie per un video musicale girato da Gabriele insieme ad alcune donne: “Dov’è qui il rispetto?” La ragazza ha ribadito di aver fatto di tutto per cancellare gli errori commessi nel programma di Canale 5. L’intervento di Silvia Tirado è finito con delle parole piuttosto chiare: “Non sopporto l’ipocrisia”. Dopo lo sfogo di Silvia Tirado, con molta probabilità seguirà la reazione del fidanzato Gabriele Pippo.