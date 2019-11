Non ci sarà davvero da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 22 novembre. In tale periodo, infatti, Elsa si troverà in preda ai dubbi quando Antolina le metterà a disposizione 1200 pesetas che potranno essere da lei utilizzate per pagare l'operazione al cuore. Il dilemma a questo punto sarà inevitabile: la Ramos è davvero cambiata come dice? Nelle trame settimanali tornerà a tenere banco il desiderio di vendetta di Francisca, convinta che Severo Santacruz sia responsabile dell'esplosione nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena, quando Maria è rimasta gravemente ferita.

Sebbene le impronte digitali sulla bomba non coincidano con quelle di Severo, sarà più che mai decisa ad elaborare un piano in collaborazione con Mauricio.

Il Segreto anticipazioni: Elsa accetta il denaro di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto dal 17 al 22 novembre si aprono con l'offerta di 1200 pesetas di Antolina ad Isaac ed Elsa. Si tratterà del denaro che in precedenza lei aveva estorto al marito e che potrà risultare utile per pagare l'operazione della rivale.

Il falegname non saprà come comportarsi, sospettando che la moglie abbia in realtà un secondo fine. Ma dopo brevi riflessioni, il Guerrero e la Laguna decideranno di correre il rischio. Accetteranno il denaro e si metteranno alla ricerca delle ultime 1000 pesetas di cui avranno bisogno per arrivare all'importo completo. Isaac valuterà l'idea di chiedere un prestito a Prudencio, pur consapevole di non avere a disposizione alcuna garanzia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo, però, il fratello di Saul avrà altro a cui pensare: sempre più coinvolto dalla bella Lola, Prudencio finirà con lo scambiare con lei un bacio appassionato.

Trame Il Segreto 17-22 novembre: Francisca alla ricerca di vendetta

Nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana, Donna Francisca non avrà le prove della colpevolezza di Severo nell'attentato alla villa. Tuttavia, sarà convinta che sia stato l'uomo ad organizzare il tragico fatto, motivo per cui chiederà a Mauricio di aiutarla a risolvere la scomoda questione.

Raimundo tenterà di convincere la moglie a non farsi giustizia da sola ma le sue parole non avranno nessun esito: la vendetta dovrà essere organizzata velocemente! Nè tanto meno, la Montenegro cambierà idea quando si scoprirà che le impronte digitali nell'ordigno non coincideranno con quelle di Severo. Dolores continuerà a non essere d’accordo con l'educazione che Gracia e Hipolito daranno alla piccola Belen.

Maria non riuscirà ad abituarsi all'idea di aver perso l’uso delle gambe. Sarà Fernando Mesia a spronarla, ricordandole che anche lui in passato ha affrontato e superato un simile problema. Consiglierà quindi all'ex moglie di rivolgersi ad un medico esperto nei problemi motori per capire se in futuro potrà riprendere a camminare.