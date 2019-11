Giovedì 21 novembre nuovo appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda come sempre alle ore 14:45 circa. Dopo aver visto i consueti tre appuntamenti della settimana dedicati al trono over, ecco che la puntata di giovedì pomeriggio sarà dedicata al trono classico, di cui verrà trasmessa una puntata a dir poco importante. Andrà in onda, infatti, la puntata dedicata alla scelta di Giulia Quattrociocche, la quale deciderà di mettere la parola fine al suo percorso sentimentale coronando il suo sogno d'amore con il giovane Schiavon.

Le anticipazioni su Uomini e donne del 21 novembre: Giulia ha scelto Daniele

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questo nuovo appuntamento di Uomini e donne di domani 21 novembre 2019 rivelano che andrà in onda la puntata del trono classico registrata la scorsa settimana, dedicata alla scelta finale della bella Giulia.

In studio verranno mostrate le nuove esterne di Giulia sia con Alessandro che con Daniele. In entrambi i casi la tronista appare a suo agio, anche se durante l'esterna con Schiavon apparirà una certa affinità e un feeling decisamente diverso. E così al termine della visione dei due filmati, ecco che Giulia verrà incalzata dalla padrona di casa Maria De Filippi, la quale chiederà alla ragazza cosa prova per i suoi corteggiatori.

Gli spoiler su U&D rivelano che Giulia ammetterà di aver trovato una stabilità con entrambi: Alessandro perché ha dimostrato di essere un ragazzo molto maturo mentre con Daniele sente di condividere gli stessi valori. Successivamente vedremo che la tronista si lascerà andare ad un ballo con Daniele, che sarà decisamente molto intenso e appassionante.

Alessandro possibile nuovo tronista di U&D

A quel punto Giulia, quasi spronata da Alessandro che le chiederà di essere se stessa e di non farsi problemi, deciderà di prendere in mano le redini del suo percorso e annuncerà al pubblico e alla padrona di casa di non voler prendere in giro nessuno e quindi di voler fare la sua scelta finale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le anticipazioni sulla puntata, in onda domani 21 novembre su Canale 5, rivelano che la Quattrociocche ammetterà che ha capito di provare un sentimento forte nei confronti di Daniele, che è la sua scelta finale. A quel punto lui si alza, la prende in braccio e si lasceranno andare ad un bacio appassionato sulle note del brano 'Vivimi' di Laura Pausini. Alessandro, presente in studio, non riuscirà a trattenere la sua commozione e verrà abbracciato calorosamente da Maria De Filippi mentre il pubblico chiederà a gran voce di poterlo vedere nelle vesti di tronista a Uomini e donne.