Continuano a punzecchiarsi via social Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e donne, e Violeta Mangrina: le due ragazze non se le sono certo mandate a dire e tra di loro l'acredine continua ad essere forte. Le frecciatine al veleno non sono certo buttate lì a caso: seguendo bene il botta e risposta pare che le ragazze abbiano studiato bene il modo per punzecchiarsi, tanto che la spagnola ha chiamato la sua rivale 'avatar'.

L'ex fidanzata e l'attuale fidanzata di Fabio Colloricchio, che possono contare rispettivamente su un vasto numero di follower, sembrano ben lontane dal seppellire l'ascia di guerra.

Violeta contro Nicole: 'Dice l'avatar che io la copio?

Il motivo del botta e risposta tra Violeta e Nicole è nato da un commento fatto da un utente del web alla Mazzocato. Un follower ha affermato che le labbra dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono diventate troppo gonfie e troppo simili a quelle della fidanzata di Fabio.

A questo punto, Nicole non ha atteso troppo per dare una risposta piccata: 'Ma la mia con lo struccante torna normale'. Tale affermazione è stata fatta notare a Violeta dalle sue fan, le quali da sempre credono che Nicole cerchi di imitarla.

La fidanzata di Fabio ha voluto replicare in prima persona usando un termine che veniva usato dalle sostenitrici di Silvia, ex corteggiatrice di Colloricchio ai tempi del trono a Uomini e Donne, segno che Violeta ha in qualche modo 'scavato' nel passato della sua rivale.

'Dice l'avatar che io la copio? Davvero? Hahahahaha non ci credo', ha replicato Violeta in modo pungente sempre attraverso il suo profilo Instagram. È chiaro che lo scambio di battutine tra le due non si concluderà di certo qui.

Lo scambio di battutine sui social continua

Sebbene Nicole sia felicemente fidanzata con Thomas, tanto da smentire subito i pettegolezzi che circolavano su una sua presunta frequentazione con Andrea Damante, non ha riposto nel cassetto le affermazioni che Fabio ha fatto su di lei mentre si trovava a Superviventes.

Il programma, edizione iberica dell'Isola dei Famosi, ha permesso a Fabio di conoscere Violeta. i due hanno subito iniziato una relazione, consumata peraltro sotto l'occhio attento delle telecamere, ma ciò non ha impedito alla giovane spagnola di ritenere Nicole una 'rivale'.

C'è da aspettarsi un nuovo scambio di cattiverie: non è certo la prima volta che la spagnola e l'ex corteggiatrice si lanciano accuse, sempre attraverso i loro profili social.

La Mazzocato non ha mai apprezzato il modo in cui il suo ex l'ha denigrata, né tantomeno che la sua nuova fidanzata abbia usato nei suoi confronti termini poco edificanti pur non avendola mai conosciuta di persona. Ora non resta che attendere il prossimo passo delle due giovani.