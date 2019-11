Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà un'interessante novità, annunciata dal settimanale Telepiù. Una guest star comparirà nella soap nei panni di se stesso per aiutare Vittorio e Alex a ritrovare il loro amore perduto. A partecipare alle prossime puntate sarà il cantante neomelodico Andrea Sannino anche se, almeno inizialmente, non tutto filerà liscio. Questa collaborazione potrebbe finire prima ancora di iniziare, a causa di una terribile gaffe di Vittorio, ma in seguito tutto sembrerà sistemarsi per il meglio. Di seguito le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, relativi a questa romantica storyline.

Un ospite musicale a sorpresa

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) sarà molto in difficoltà con i suoi cari, tutti infatti non faranno altro che chiedergli di provare a riconquistare Alex (Maria Maurigi). A spingere molto in tal senso sarà soprattutto Mia (Ludovica Nasti), desiderosa di vedere il ragazzo avventurarsi in una dichiarazione romantica stile film, da far perdere letteralmente il fiato. Il giovane Del Bue sarebbe anche propenso a farlo, ma purtroppo non avrà nessuna idea valida, tuttavia un giorno avrà una vera e propria illuminazione.

Nella stazione radio ci sarà gran confusione a causa dell'arrivo di un ospite musicale, il noto cantante neomelodico Andrea Sannino, che per l'occasione vestirà i panni di se stesso.

Arriva Andrea Sannino

Mariella (Antonella Prisco) sarà al settimo cielo quando verrà a sapere che Andrea Sannino sta cantando il brano Abbracciame, colonna sonora della sua storia d'amore con Guido (Germano Bellavia), mentre Vittorio non apprezzerà molto questo genere di musica, a suo avviso, troppo sdolcinata.

Vicky Beef inizierà a criticare il cantante partenopeo, ignaro del fatto che l'artista stia ascoltando tutto quello che lui sta dicendo. Dopo essersi reso conto di avere fatto una pessima figura, Vittorio vorrebbe solo defilarsi, ma purtroppo gli toccherà anche intervistarlo. In realtà l'intervista prenderà una piega totalmente inaspettata e Vittorio inizierà ad apprezzare le doti canore e caratteriali di Andrea al punto che arriverà a coinvolgerlo in un suo piano.

Una romantica serenata

Vittorio chiederà al cantante neomelodico di dargli una mano a riconquistare il cuore della sua amata Alex, così una sera il giovane Del Bue si presenterà al caffè Vulcano vestito in modo elegante mentre un tavolo apparecchiato per due sarà già pronto. Dopo poco arriverà Andrea Sannino che inizierà ad intonare la sua Abbracciame, a quel punto Vittorio inviterà un'incredula Alex a ballare rendendo così la serata magica.