“Se ti senti di fare qualcosa, fallo”. Giulia Quattrociocche non se l’è fatto ripetere due volte e, nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e donne di questo pomeriggio (14 novembre), ha rotto gli indugi ed ha scelto Daniele Schiavon come riferito dal portale Il Vicolo delle News. Il ventiquattrenne è stato preferito ad Alessandro Basciano con il quale era scattato un bacio passionale nelle precedenti puntate.

Nonostante ciò la tronista aveva fatto intuire di essere rimasta colpita dalla dolcezza del romano che, nel corso della precedente registrazione, aveva manifestato l’intenzione di lasciare la trasmissione perché infastidito dal momento intimo che c’era stato tra la Quattrociocche e il ‘rivale’.

La studentessa l’aveva rincorso e, nonostante le sue perplessità, convinto a proseguire l’avventura nel dating show.

Ora la svolta con Giulia che prima ha scelto di ballare con Daniele ed in seguito ha deciso di lasciare la trasmissione con lui dopo che Alessandro l’aveva esortata a far chiarezza sui suoi sentimenti.

Daniele Schiavon voleva lasciare Uomini e Donne

Il calciatore Daniele Schiavon è la scelta di Giulia Quattrociocche. Ventiquattrenne di origini romane, il giovane gioca da due stagioni nell’Asd Crecas Palombara dopo aver vestito le maglie del Terracina, della Paganese e del Trastevere.

In una recente intervista al magazine di Uomini e Donne aveva riferito che in amore non è particolarmente geloso. “Se il rapporto è sincero non ho motivo di esserlo. Se dovessi provare questo sentimento mi chiederei il perché e metterei fine alla storia se la gelosia diventasse insopportabile”.

Inoltre il giocatore aveva precisato che non ama le donne particolarmente possessive. Fin dall’inizio della sua avventura nel dating show di Canale 5 il corteggiatore aveva indirizzato il suo interesse per Giulia Quattrociocche nonostante gli elogi per Sara Tozzi. “Fin dal primo impatto l’ho vista affine al mio carattere” - ha affermato Daniele Schiavon.

La scelta di Giulia Quattrociocche durante il ballo, il pubblico invoca Alessandro tronista

Tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon non erano mancato le scintille nel corso delle ultime puntate. Il ventiquattrenne sembrava aver stregato la studentessa e tra i due era scattato anche un tenero bacio. Momento intimo che successivamente è scattato anche con Alessandro Basciano. Situazione che ha mandato su tutte le furie il calciatore che aveva manifestato l’intenzione di lasciare il people show condotto da Maria De Filippi.

Nell’occasione la ventisettenne non aveva trattenuto le lacrime e, dopo averlo rincorso, è riuscito a fargli cambiare idea.

La svolta nel corso della registrazione di oggi pomeriggio, 14 novembre, con la tronista che ha deciso di ballare con il ventiquattrenne con il quale si è scambiata anche intensi sguardi. Una situazione che ha spinto Basciano a chiedere alla romana se si sentisse pronta per fare qualcosa di importante visto l’interesse mostrato per Daniel.

A questo punto Giulia ha spiazzato tutti ed ha scelto Schiavon chiudendo così la sua avventura a Uomini e Donne. Nel frattempo il pubblico in studio ha iniziato a gridare "trono, trono" per Alessandro con la De Filippi che, dopo aver ballato con lui, ha riferito che avrebbe valutato l'opzione con il trentenne genovese.